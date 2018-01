Rewelacyjny początek roku w przemyśle

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 55 pkt w grudniu 2017 r. z 54,2 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych

Oznacza to, że wskaźnik był najwyższy od 34 miesięcy. Średnia wartość wskaźnika PMI wyniosła 53,6 w 2017 roku - jest to najlepsza roczna średnia od 2006 roku i drugi najlepszy wynik wskaźnika w historii.

W grudniu w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy, polscy producenci zwiększyli poziom zatrudnienia. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2013 (z wyjątkiem września 2017), a inflacja kosztów produkcji odnotowała jeden z najwyższych poziomów od sześciu lat, zwolniła jednak w stosunku do listopada,wskazał Markit.

Najnowsze pozytywne odczyty wskaźników PMI są zgodne z oficjalnymi danymi o polskim PKB, którego wzrost wyniósł 4,9% r/r w III kwartale, co jest lepszym wynikiem niż wstępnie zakładano. Skłoniło to IHS Markit do podniesienia swojej prognozy na cały rok do 4,4%, największy wzrost od 2011 roku - powiedział dyrektor, ekonomista IHS Markit i autor raportu Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.