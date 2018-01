Gospodarka w interesie Polski

Szanowni Państwo,

Oddajemy w ręce Czytelników wyjątkowe wydanie „Polskiego Kompasu”. Wyjątkowe, bo na zawartość tegorocznej publikacji złożyły się artykuły uczestników polskiej gospodarki – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie zmian, sukcesów i strategii polskich firm, przedsiębiorstw oraz kluczowych dla obywateli resortów rządowych.

Wyjątkowość „Polskiego Kompasu 2017” polega też na szczególnym momencie, w którym publikacja trafia na rynek. Ogłoszona przez rząd Beaty Szydło Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stała się już elementem polskiej gospodarki narodowej. Co więcej, jej wdrożenie przez resorty podległe wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu przynosi realne, mierzalne efekty. Jak wynika z artykułów, które publikujemy na łamach „Kompasu”, strategia jest także dominującym elementem współpracy nie tylko w ramach Rady Ministrów, lecz i w kooperacji między rządem a biznesem. Tak często podkreślana przez przedsiębiorców potrzeba dialogu i pewność stałych, niezmieniających się co miesiąc lub co kwartał przepisów niosą z sobą wzrost chęci inwestowania i coraz wyższy poziom optymizmu wśród inwestorów.

Kolejna przepowiednia opozycji wieszczącej rychłe pęknięcie na linii rząd–biznes, podobnie jak wiele innych czarnych scenariuszy, nie sprawdza się. Na łamach „Polskiego Kompasu” można znaleźć dowody, że polska gospodarka rozwija się wyjątkowo sprawnie, nadrabiając wiele lat „państwa teoretycznego”. Bezrobocie spada do rekordowo niskich poziomów, rośnie PKB, resort finansów z powodzeniem łata vatowską dziurę, a program „Rodzina 500+” przynosi zaskakujące wielu analityków i ekspertów gospodarczych efekty.

Polecam również te artykuły, których autorzy – poza wyliczeniem sukcesów – zwracają uwagę na pułapki, podkreślając szanse i pamiętając o wyzwaniach, które stawia przez polskimi przedsiębiorcami wciąż niestabilna i zmieniająca się gospodarka w Europie i na świecie. Inwestycje w nowe technologie, innowacje: od elektromobilności przez cyfryzację i wykorzystanie technologii Big Data, aż po zmieniający się w efekcie procesów demograficznych rynek pracy, a także strategie wykorzystujące obecną koniunkturę – muszą zakładać umiejętność szybkiej reakcji na tzw. pułapkę średniego wzrostu. Wierzę, że z kart naszej publikacji wynika też właśnie ta zapobiegliwość, której wielokrotnie nam, polskim przedsiębiorcom, brakowało.

Gospodarka narodowa, która interes Polski, polskich firm, pracowników i polską rację stanu stawia w pierwszej kolejności, przed realizacją założeń rzekomo wolnorynkowej ekonomii europejskiej, staje się realnym środowiskiem rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Wreszcie polskie Państwo dba o Państwo.

Polecam lekturę „Polskiego Kompasu – Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych 2017”.

Romuald Orzeł, prezes zarządu Fratria sp. z o.o.

Tekst wstępu do „Polskiego Kompasu 2017” opublikowanego 11 października 2017 r.

Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne