PKO BP udostępnił firmom technologię ZenCard

PKO udostępnia technologię ZenCard klientom firmowym banku. Technologia ta umożliwia przedsiębiorcom organizowanie akcji promocyjnych i rabatowych w ich punktach handlowo-usługowych z wykorzystaniem karty płatniczej i terminala POS – poinformował bank w komunikacie.

Technologia ZenCard jest zintegrowana z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych i aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej wirtualnej połączonej z dowolną kartą płatniczą. W efekcie właściciele punktów handlowych mogą zwiększyć sprzedaż i stworzyć własną bazę lojalnych klientów.

Z analiz wynika, że w firmach, które dotychczas skorzystały z rozwiązania ZenCard, liczba osób rejestrujących się do programu lojalnościowego jest 5-krotnie większa w stosunku do innych programów, 37 proc. więcej klientów powraca do danego punktu handlowego, a wartość zakupów klientów jest wyższa o 40 proc. - czytamy w komunikacie.

Nasza strategia koncentruje się na transformacji cyfrowej, a rozwiązania takie jak ZenCard przyczyniają się do popularyzacji płatności kartami i rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Przedsiębiorcom dają zaś możliwość rozszerzenia i uatrakcyjnienia swoich usług, a w rezultacie zwiększenia sprzedaży. To szczególnie ważne dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – mówi, cytowany w komunikacie Szymon Wałach, dyrektor pionu klienta detalicznego w PKO BP.