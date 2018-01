Z początkiem nowego roku LINK4 uruchomił usługę alertów pogodowych przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania. Każdy klient posiadający taką polisę dostanie ostrzeżenie o nadchodzącym niebezpiecznym zjawisku atmosferycznym oraz wskazówki, jak się przed nim uchronić

Mróz, śnieg, silny wiatr, trąba powietrzna, ulewy i burze – na każde z tych zdarzeń pogodowych LINK4 będzie reagować z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Klienci, którzy mają wykupione ubezpieczenie domu lub mieszkania, otrzymają na podany numer telefonu alert pogodowy właściwy dla miejsca położenia ubezpieczonej nieruchomości.

W krótkiej wiadomości SMS LINK4 poinformuje klientów o prognozowanym na danym obszarze zdarzeniu atmosferycznym oraz przekieruje ich na stronę internetową w wersji mobile ze wskazówkami, jak się przygotować i jak radzić sobie z nadchodzącym niebezpieczeństwem pogodowym.

Dzięki temu klient przypomni sobie m.in. o konieczności szczelnego zamknięcia okien podczas ulew, a w przypadku gwałtownej burzy o pozostawieniu podpiętego przynajmniej jednego odbiornika, np. włączonej żarówki, dzięki czemu w razie uderzenia pioruna przepięcie spali żarówkę zamiast krążyć w sieci.

Klientom, którzy ubezpieczyli swoją nieruchomość, LINK4 doradzi także schowanie przed wichurą wszystkich sprzętów znajdujących się na balkonie lub posesji oraz ostrzeże przed zbliżaniem się do zerwanych linii energetycznych, które nadal mogą pozostawać pod napięciem.

Komunikaty z alertami pogodowymi będą rozsyłane na podstawie informacji na bieżąco pozyskiwanych we współpracy ze Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz, stowarzyszeniem monitorującym burze i ekstremalne zjawiska meteorologiczne.

Z wielką radością przystąpiliśmy do współpracy z LINK4, ponieważ dzięki temu ostrzeżenia dotrą do jeszcze większego grona osób, co zwiększy bezpieczeństwo obywateli – mówi Piotr Szuster ze Skywarn Polska, twórca systemu SkyPredict 2, który w czasie rzeczywistym dostarcza dokładne ostrzeżenia i w którym stowarzyszenie prowadzi osłonę meteorologiczną.