W jakim kierunku zmierza polska gospodarka

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do lektury szczególnego wydawnictwa: „Polskiego Kompasu” – rocznika swą tradycją nawiązującego do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to w latach 20. XX w. Związek Banków we Lwowie zainicjował wydawanie przekrojowej publikacji o polskim rynku finansowym.

Wierzę, że wielu naszych Czytelników oczekiwało na trzecie już wydanie nowego „Polskiego Kompasu – Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” przygotowywanego przez redakcję „Gazety Bankowej”. Wiem, bo potwierdziłem to w wielu rozmowach, jakie miałem przyjemność przeprowadzić, tworząc bieżące wydanie „Polskiego Kompasu”, że to wydawnictwo stało się dla uczestników polskiego rynku finansowego ważne. Wierzę, że jest i będzie przede wszystkim ciekawe.

W tym roku zaprosiliśmy do współtworzenia rocznika nie tylko dziennikarzy ekonomicznych i analityków polskiego rynku. Oddaliśmy łamy uczestnikom rynku finansowego, szefom przedsiębiorstw reprezentujących branże omawiane w poszczególnych działach, największych spółek skarbu państwa, a także kreatorom zmian gospodarczych i architektom przepisów, przedstawicielom rządu – reprezentującym kluczowe resorty, bezpośrednio wpływające na polską gospodarkę. Serdecznie dziękuję wszystkim autorom, bowiem dzięki życzliwemu przyjęciu propozycji redakcji „Gazety Bankowej” powstała publikacja unikatowa, przekazująca na swych łamach poglądy najważniejszych dziś moim zdaniem przedstawicieli polskiej gospodarki.

Jestem przekonany, że rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych jest zatem wydawnictwem przez rynek oczekiwanym; publikacją oddającą Państwu głos w najważniejszych sprawach związanych z rozwojem polskiej gospodarki, pozwalającą przedstawić osiągnięcia firm i ministerstw oraz zasygnalizować kierunki rozwoju w newralgicznych dla ekonomii dziedzinach.

Rok 2017 jest wyjątkowy ze względu na pierwsze widoczne efekty realizacji prowadzonej konsekwentnie przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pani premier Beata Szydło była gościem honorowym uroczystej premiery ubiegłorocznej edycji „Polskiego Kompasu”, która odbyła się 18 października 2016 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Prezes Rady Ministrów otrzymała wówczas Nagrodę Specjalną „Polski Kompas 2016”.

Dobre wyniki polskiej gospodarki w 2017 r. – wzrost PKB oraz wyraźny wzrost optymizmu inwestorów i przedsiębiorców – potwierdzają, że sprawdza się kierunek rozwoju gospodarczego nakreślony w ubiegłorocznym „Polskim Kompasie” przez ekspertów, analityków i uczestników rynku finansowego. Nie sposób bowiem nie zauważyć sukcesów wynikających z prowadzenia w całej gospodarce skoordynowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspartej potężnymi programami prospołecznymi, prorodzinnymi – „Rodzina 500+” i „Mieszkanie+”. Oczekiwane od lat zmiany w stosunku do roli państwa w kreowaniu trendów gospodarki, stawiającej na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć i wsparcie rozwoju pożądanych obszarów przemysłu – pozwalają już odnotować pierwsze skutki. Jakie – jestem przekonany, że będzie wynikało to z łamów trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”.

Szanowni Państwo! Zapraszam do zapoznania się z naszym rocznikiem, wierząc, że pozwoli on – poza wskazaniem sukcesów i zwycięstw – na diagnozę pułapek i wyzwań, jakie stają przed uczestnikami rynku finansowego. Ufam, że „Polski Kompas” ma szansę stać się elementem kanonu publikacji ekonomicznych na przełomie 2017 i 2018 r., pozwalając zrozumieć, w jakim kierunku zmierza polska gospodarka.

Zapraszam do lektury tekstów na portalu wGospodarce, w zakładce Polski Kompas 2017!

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne