Wysokie PMI świadczy o dobrej koniunkturze w przemyśle

Grudniowy odczyt PMI dla Polski pokazuje, że w przetwórstwie utrzymuje się bardzo dobra koniunktura, coraz mocniej wspierana popytem wewnętrznym. Dane są wsparciem dla oczekiwań na kontynuację silnego wzrostu PKB w IV kw. 2017 r. i zapowiadają utrzymanie bardzo dobrej koniunktury na początku 2018r. - komentują ekonomiści dzisiejszą publikację danych o wskaźniku PMI.

Markit podał we wtorek, że wskaźnik PMI dla Polski w grudniu 2017 roku wzrósł do 55,0 pkt. z 54,2 pkt. w listopadzie i wobec prognozy 54,5 pkt. Wskazano, że wyniki grudniowych badań PMI wykazały najsilniejszą od prawie trzech lat poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym.

Piotr Piękoś z zespołu analiz i prognoz rynkowych Pekao uważa, że grudniowy odczyt PMI na poziomie 55,0 pkt. znajduje się wyraźnie powyżej granicy 50 pkt, która oddziela wzrost aktywności od spowolnienia.

W porównaniu do listopada w grudniu przyspieszył wzrost produkcji (najszybsze tempo wzrostu od stycznia br.), jak również wzrost nowych zamówień (najszybciej od prawie 3 lat). Co istotne, w ramach badania PMI od pewnego czasu notowany jest wyraźnie szybszy wzrost zamówień krajowych niż zagranicznych, co może być związane m.in. z postępującym odbiciem inwestycji infrastrukturalnych generującym popyt na produkty krajowego przetwórstwa - zwrócił uwagę.