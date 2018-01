Inwestycje w tym roku powinny być dwucyfrowe

Jest prawdopodobne, że w 2018 roku zwiększy się poziom inwestycji, zgodnie z planami premiera Morawieckiego, ale - aby wzrosły w znaczący sposób - jest potrzebne uruchomienie Programu Budowy Kapitału Polaków - mówi ekspert Wise-Europa Maciej Bitner

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Nowy Rok w TVP Info, że w roku 2018 priorytetem dla jego rządu będą inwestycje, które powinny być jedną z lokomotyw wzrostu gospodarczego. Zapowiadał dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, co umożliwi podwyżki płac.

Zapewniał, że głównym celem rządu na 2018 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin.

Zdaniem Macieja Bitnera z Wise-Europa, są spore szanse na to, że plany premiera Mateusza Morawieckiego zostaną zrealizowane i poziom inwestycji w 2018 r. zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego.

Ekspert wskazuje, że nadal istnieją czynniki, które ograniczają wzrost inwestycji i na razie nie widać, by rząd zamierzał je skutecznie usunąć.

Na wielkie inwestycje zagraniczne negatywny wpływ, zdaniem Bitnera, ma nie najlepszy wizerunek Polski za granicą, trwający spór z Komisją Europejską, a także retoryka niektórych przedstawicieli rządu.

Jeżeli sam pan premier Morawiecki mówi, że nie podobają mu się dywidendy, które zagraniczne firmy wyprowadzają ze swoich filii w Polsce do centrali, to takie wypowiedzi działają na potencjalnych inwestorów odstraszająco. Bo oni właśnie po to tu zainwestowali, by mieć te dywidendy. Przy okazji transfery zysku odpowiadają w części za nadwyżkę w handlu zagranicznym, którą lubi się chwalić rząd - mówi Bitner.