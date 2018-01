Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Skrót najważniejszych informacji ze spółek:

Sprzedaż Grupy Archicom wyniosła 437 lokali w IV kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 84% r/r, podała spółka. Łącznie w 2017 r. sprzedaż wyniosła 1 431 lokali, co w porównaniu do wyników w 2016 r. oznacza wzrost o 51,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2017 r. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 893 mln zł i były wyższe o ok. 18% w skali roku, podała spółka.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął obligacje wyemitowane przez Prime Car Management (PCM) o łącznej wartości 46,8 mln zł, poinformowała instytucja. Cała emisja miała wartość 250 mln zł i była pierwszą w ramach nowego programu obligacji o wartości 500 mln zł.

Soho Development sprzedało 73 lokale mieszkalne w IV kwartale 2017 r., poinformowała spółka. Na koniec grudnia ub.r. w ofercie dewelopera znajdowało się 214 lokali.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w grudniu 2017 roku wyniosła 23,63 mln zł i była wyższa o 17% w skali roku, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Bank Millennium na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej, podał bank.

Lokum Deweloper ocenia, że potencjał rozpoznań lokali w wyniku za 2018 r. wynosi „niecały tysiąc” (wobec 646 rozpoznań w ub.r.) i że ten potencjał zostanie zrealizowany „w dziewięćdziesięciu kilku procentach”, poinformował ISBnews prezes Bartosz Kuźniar. Spodziewa się on, że większość rozpoznań będzie miała miejsce w II poł. roku, a w szczególności w ostatnim kwartale.

Vantage Development dokonał przydziału 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowała spółka.

mBank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nałożeniu na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień br. wyniosły 467,8 mln zł i były wyższe o 41,9% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - grudzień wyniosły 4 193 mln zł i były wyższe o 31,6% r/r.

Mirbud zawarł z MLP Czeladź umowę na budowę centrum logistyczno-magazynowego w Czeladzi za 7,06 mln euro netto (29,75 mln zł netto), podała spółka.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek spółki Helios S.A. oraz dwóch przedsiębiorców, będącymi osobami fizycznymi w sprawie utworzenia spółki, której celem jest opracowanie koncepcji, prowadzenie oraz rozwijanie w Polsce nowej sieci gastronomicznej, podał UOKiK.

Wartość wpłat odnotowanych z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso wyniosła 7,1 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6,9 mln zł zanotowanych kwartał wcześniej, podała spółka. Pragma Inkaso liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji w kolejnych kwartałach.

PKO Bank Polski udostępnił klientom firmowym platformę ZenCard w swoich oddziałach oraz u doradców klienta korporacyjnego, podał bank.

Pharmena ozpoczęła współpracę z partnerem egipskim w zakresie wyłącznej dystrybucji swych dermokosmetyków w Egipcie, Katarze i Bahrajnie, poinformowała spółka. Pierwsze zamówienie wyniosło 64,5 tys. euro.

Michał Rudnicki został nowym dyrektorem generalnym Orlen Lietuva z końcem ubiegłego roku, poinformował PKN Orlen. Dotychczas za zarządzanie spółką odpowiadał prezes Ireneusz Fąfara.

Benefit Systems złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pismo zawierające wycofanie wniosku z 10 października 2016 r. w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness oraz wniosek o umorzenie postępowania prowadzonego przez prezesa UOKiK w związku ze złożonym zgłoszeniem, poinformowała spółka.

Echo Investment sprzedało biurowiec Nobilis Business House europejskiej firmie inwestycyjnej Catalyst Capital za 44 mln euro, poinformowała spółka. Budynek jest położony przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu i został oddany do użytku pod koniec 2016 roku.

Artifex Mund podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad projektami gier free-to-play Cute Dragons: Exotic Squash, Rabbits Inc. oraz wybranymi prototypami gier premium i w konsekwencji o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 4,05 mln zł, podała spółka. Spółka wznowi prace rozwojowe w ramach projektu gry Bladebound „Gra, podała także.

Lokum Deweloper sprzedał 401 lokali, co oznacza wzrost o 79% r/r i rozpoznał w wyniku 457 lokali, czyli 84% więcej r/r, podała spółka. W całym roku deweloper sprzedał rekordową liczbę 1052 lokali w 2017 r., notując aż 63% wzrost sprzedaży w ujęciu r/r. Spółka rozpozna w wyniku 2017 r. 646 lokali, co również jest najwyższą wartością w jej historii.

Sieć stacji paliwowych Lotos powiększyła się w ostatnich dniach grudnia ub.r. o 5 obiektów i liczyła na koniec 2017 r. 490 stacji, podała Grupa Lotos.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podała spółka.

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy (Sąd) postanowił zatwierdzić układ częściowy przyjęty przez wierzycieli Ferrum w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka.

ISBnews, mw