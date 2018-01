Kolejna nielegalna wytwórnia tytoniowa zamknięta

Nielegalną wytwórnię melasy tytoniowej do fajek wodnych działającą pod Jarosławiem (Podkarpacie) zlikwidowała Straż Graniczna przy wsparciu CBŚP i KAS. Zatrzymano trzech Ukraińców - poinformowała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr. Elżbieta Pikor.

Dodała, że Ukraińcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli też 7,5 tony magazynowanej w pojemnikach i kartonach melasy tytoniowej gotowej do dystrybucji.

„Wprowadzenie do obrotu takiej ilości melasy skutkowałoby uszczupleniem podatku akcyzowego w kwocie co najmniej 3,4 mln zł” - oceniła mjr Pikor. ˙ Oprócz tego w czasie akcji zabezpieczono profesjonalną linię produkcyjną z urządzeniami służącymi do mieszania sprowadzonych z krajów UE półproduktów, a także do nasączania ich esencjami i olejkami aromatycznymi, a następnie pakowania melasy do paczek.

Zabezpieczono też faktury i dokumenty przewozowe na półprodukty. Mjr Pikor zaznaczyła, że jest to pierwsza ujawniona w Polsce tego rodzaju profesjonalna fabryka melasy tytoniowej.

Z dotychczasowym ustaleń wynika, że melasa tytoniowa miała trafić do czarnorynkowego obrotu w państwach Europy Zachodniej.

„Od pewnego już czasu widać wzrost zapotrzebowania na ten produkt, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie różne grupy społeczne czy etniczne palą fajki wodne zwane shishami” - zauważyła mjr Pikor.

Zaznaczyła jednocześnie, że melasa tytoniowa stała się obecnie popularnym produktem na czarnym rynku, o czym świadczy m.in. pojawienie się tego typu przemytu na Podkarpaciu. Jak mówiła - w 2017 roku funkcjonariusze BiOSG wykryli trzy takie przypadki, podczas gdy wcześniej nie odnotowano ani razu przemytu czy wykrycia tego rodzaju wyrobów.

„Przemyt i dystrybucja melasy, ze względu na jej zwartą konsystencję, jest łatwiejszy niż np. tytoniu, a wartość czarnorynkowa melasy jest wyższa niż papierosów” - zauważyła rzeczniczka BiOSG. Dodała, że w Polsce kilogram pochodzącej z legalnego źródła melasy kosztuje 250 zł.

Wobec podejrzanych obywateli Ukrainy Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zastosowała dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe po 40 tys. zł. ˙ Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Na trop grupy przestępczej działającej na terenie woj. podkarpackiego, ale także w innych regionach kraju, wpadli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W efekcie ich działań, trwających kilkanaście miesięcy, ujawniono działającą pod Jarosławiem nielegalną fabrykę melasy tytoniowej.

Akcja zatrzymania podejrzanych i likwidacji fabryki odbyła się pod koniec grudnia, ale ze względu na dobro postępowania informacje na ten temat ujawniono dopiero w środę. W akcji wzięli udział funkcjonariusze BiOSG wspólnie z CBŚP z Chełma i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Jest to już kolejna akcja związana z przemytem melasy tytoniowej do fajek wodnych. W ubiegłym roku BiOSG udaremnił w okolicach Barwinka przemyt 9 ton melasy tytoniowej ukrytej w puszkach z karmą dla psów. Wartość uszczupleń celno-podatkowych wyniosła wówczas ponad 5,5 mln zł.

W innym przypadku na prywatnej posesji w powiecie jarosławskim funkcjonariusze BiOSG ujawnili 233 kg melasy tytoniowej do fajki wodnej o szacowanej wartości ponad 136 tys. zł. Zatrzymano też Ukraińca, który przywiózł kontrabandę na posesję.

