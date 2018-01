Połowa zysku PGNiG na dywidendę

Zgodnie ze swoją polityką dywidendową, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy w tym roku do podziału pomiędzy akcjonariuszy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto - zapowiedział prezes Piotr Woźniak.

Zgodnie z naszą polityką dywidendową do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczamy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Tak też powinno być w 2018 r. - powiedział Woźniak w wywiadzie dla „Parkietu”.

Prezes przedstawił też cele PGNiG na ten rok.

Jeśli miałbym wymienić tylko trzy cele, które chcemy osiągnąć w najbliższym roku, będą to: zakup udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, budowa pozycji na rynku LNG, w tym podpisanie nowych kontraktów krótko- i średnioterminowych na dostawy gazu skroplonego, a wreszcie mocne zaangażowanie grupy w walkę ze smogiem. To ostatnie będzie konsekwencją wdrożenia nowych produktów przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz intensyfikacji działań Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przyłączeń nowych odbiorców do sieci - wskazał Woźniak.