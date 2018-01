Polska rakieta prosto z Pomorza

Kiedy przed kilkoma miesiącami mówiono o polskim kosmodromie na Pomorzu reakcje były, najdelikatniej mówiąc, sceptyczne. Tymczasem teraz okazuje się, że to właśnie firma z Gdyni może utworzyć pierwszą, polską rakietę.

SpaceForest to firma z Gdyni, która specjalizuje się w wysokich technologiach ma otrzymać dofinansowanie na budowę suborbitalnej rakiety Suborbital Inexpensive Rocket - ma to być pierwsza polska rakieta zdolna wynieść ładunki o masie 50 kg na wysokość 150 km. Taka technologia może być pomocna jeśli chodzi o wynoszenie na orbitę mikrosatelitów - technologii znajdującej się w zainteresowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Projekt budowy rakiet ma ruszyć w 2018 roku i gotowa ma być do 2022. Na tę chwilę firma ma dofinansowanie z NCBiR ale ubiega się też o wsparcie innych instytucji. Sama technologia ma mieć charakter odzyskiwalny a więc tę samą rakietę będzie można wykorzystywać wielokrotnie, co pozytywnie wpłynie zarówno na koszty jak i ekologiczny charakter technologii.

Sama firma SpaceForest ma doświadczenie w podobnych projektach - już w 2016 roku uczestniczyła ze Szweckimi partnerami nad projektem eksploracji księżyców Jowisza - Ganimedesa, Kallisto i Europy.

Pomorze już od dłuższego czasu wymieniane jest jako potencjalna lokalizacja polskiej, kosmicznej „Doliny Krzemowej” dla tego typu technologii. Była prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska w wywiadzie udzielonym portalowi wGospodarce.pl w maju 2016 roku wskazywała, iż kontrowersyjne lotnisko w Gdyni-Kosakowie mogłoby być znakomitą lokalizacją dla polskiego kosmodromu:

Nie kryję, że chciałabym, aby przemysł kosmiczny był tworzony na Pomorzu. Premier Morawiecki powiedział podczas jednej z naszych rozmów, iż Pomorze w jego wizji to nie tylko przemysł stoczniowy, ale i obszar, gdzie realizowane mają być najwyższe technologie innowacyjne. Przemysł kosmiczny generuje takie technologie. Gdynia i tereny lotniska w Kosakowie to miejsce, gdzie mógłby powstać „polski przylądek Canaveral”. Omawiamy to wspólnie z władzami Gdyni i Polską Agencją Kosmiczną. Jest kilka projektów godnych zainteresowania. Całe środowisko pomorskie musi więc stanąć murem za pozostawieniem centrali PAK u nas na Pomorzu i mocnego wsparcia Departamentu Badań i Innowacji. Wspólnie z PAK pracujemy też nad postawieniem pierwszego dużego radioteleskopu na Pomorzu.