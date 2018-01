Bezrobocie może być poniżej 6 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r. będzie jednocyfrowa we wszystkich województwach, a w skali kraju możemy odnotowywać wyniki poniżej poziomu 6 proc. - prognozuje Work Service.

Przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, które mają być motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa będzie dostępność odpowiednich kadr. Dlatego to czynniki związane z rynkiem pracy mogą odpowiadać w 2018 roku, za podtrzymanie wzrostu PKB przekraczającego 4 proc. Poza dużym popytem na pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, które jednak będą wolniejsze niż w ostatnich latach. Mimo to zakładamy, że w 2018 roku ujrzymy wyniki poniżej 6 proc., a przy tym we wszystkich województwach stopa rejestrowanego bezrobocia będzie już jednocyfrowa – powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Witucki, prezes Work Service.