Kolejne kłopoty miliardera Romana K.

Roman K, miliarder i jeden z największych inwestorów giełdowych, został oskarżony przez stołeczną Prokuraturę Okręgową o manipulacje akcjami spółki Krezus w 2012 r. Zarzutami objęci są także żona biznesmena – Grażyna i Jakub N. Wszyscy nie przyznają się do zarzutów - informuje portal tvpinfo

Zarzuty dotyczą operacji finansowych do jakich doszło w okresie od 12 lipca 2012 r. do 14 listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podejrzani składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus z rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez domy maklerskie, wprowadzając w błąd innych uczestników obrotu co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny akcji, powodując nienaturalne ustalenie się ceny akcji – wyjaśnia prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej - cytowany przez portal.

Z ustaleń prokuratury wynika, że „ogólna wartość wolumenu nabytych akcji wynosiła ponad 3,3 mln sztuk o wartości transakcji ponad 36 mln zł, zaś sprzedanych 1,5 mln sztuk o wartości transakcji ponad 18 mln zł, przy czym łączna wartość transakcji na akcjach typu „sam ze sobą” wyniosła ponad 46,2 mln zł”. Według śledczych inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus. Ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 proc., a w wolumenie sprzedaży - ok. 31 proc.

Wzrost wartości akcji o 143 proc.

Akcje Krezus S.A są notowane na GPW S.A w Warszawie od 12 czerwca 1997 r. W momencie debiutu ich kurs został wyznaczony na 8 zł 60 gr. W okresie od 12 lipca do 14 listopada 2012 r. znacząco wzrósł: z 7 zł 80 gr w dniu 12 lipca 2012 r. (kurs zamknięcia) do 19 zł w dniu 14 listopada 2012 r. (kurs zamknięcia) czyli o ponad 143 proc. Rónocześnie nie pojawiły się okoliczności, w tym w raporcie opublikowanym przez spółkę, które uzasadniałyby tak znaczny wzrost akcji – zaznaczył Łapczyński.

To kolejny akt oskarżenia przeciwko Romanowi K. i Grażynie K. Oskarżeni byli też o karalną manipulację akcjami spółki Boryszew S.A. W listopadzie ubiegłego roku, Sąd Rejonowy w Toruniu warunkowo umorzył sprawę. Prokuratura zawnioskowała o pisemne uzasadnienia orzeczenia; po jego otrzymaniu będzie rozważać apelację.

To nie jedyny problem z prawem miliardera. ZM Silesia, spółka należąca do Boryszewa, nie miała prawa do obniżenia podatku VAT za 2012 r. Taką decyzją podjęły organy podatkowe o czym poinformowały w komunikatach spółki Boryszew i Impexmetal – akcjonariusze ZM Silesia.

czytaj takze:Spółka z grupy Karkosika ma zapłacić zaległy VAT