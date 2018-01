Tęczowe brygady Macierewicza

Transseksualizm nie będzie już powodem do stwierdzenia niezdolności do służby wojskowej - przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji

Poprzednie rozporządzenie z 2004 r. utraciło moc z początkiem bieżącego roku w związku z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Projekt - dzięki zmianom w orzecznictwie o zdolności do służby - ma także zapewnić „płynne formowanie brygad Wojsk Obrony Terytorialnej”, której żołnierze pełnia służbę czynną.

Projektowane rozporządzenie ma ponadto dostosować przepisy do wytycznych raportu Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) na temat Polski. Raport - jak przypomniano w uzasadnieniu - „zawierał szereg szczegółowych zaleceń wobec władz Polski, które powinny zostać zrealizowane przed kolejną procedurą monitoringową ECRI”.

Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia. Analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej transseksualizm” - podkreślono w uzasadnieniu.