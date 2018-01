Italia: Wysoka kara za huśtawkę

Po 170 euro grzywny wymierzyła straż miejska w Ligurii na północy Włoch dwóm 14-latkom za to, że bujały się na huśtawce, choć są na nią za duże. Jak wyjaśniono, kara za to mogła być trzy razy wyższa.

Do zdarzenia opisanego przez włoskie media doszło w miejscowości Cairo Montenotte koło Savony. W tamtejszym parku funkcjonariusze straży zobaczyli dwie nastolatki bujające się na jednej huśtawce. Zarzucili im złamanie regulaminu obowiązującego w tej gminie. Zgodnie z nim urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci do 12. roku życia. Poza tym przepisy stanowią, że nie wolno siadać we dwójkę na jednej huśtawce.

Grzywny zostały wysłane rodzicom, którzy są zdumieni tym, że ich córki zostały ukarane. Jak powiedziała jedna z matek miejscowej prasie, są inne przestępstwa i wykroczenia, które należy ścigać.

„Regulamin mówi jasno. Zabronione jest korzystanie z urządzeń dla dzieci, o czym przypomina się na widocznych tablicach” - odparł komendant straży miejskiej Fulvio Nicolini. Jak podkreślił, kara za to wynosi od 80 do 500 euro.

PAP/ as/