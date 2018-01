Do Siedlec wreszcie autostradą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z firmą Multiconsult Polska umowę na wykonanie koncepcji programowej dla 37,5-kilometrowego odcinka autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec - poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Przetarg na budowę inwestycji o wartości ok. 1,7 mld zł ma zostać ogłoszony na wiosnę 2019 r. Oddanie inwestycji do ruchu zaplanowano natomiast na 2023 r.

Budujemy autostradę A2. Na Południowej Obwodnicy Warszawy w grudniu wykonawca otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka A [ostatniego, który jej nie miał]. Węzeł Lubelska - jest zawarta umowa na wykonanie inwestycji do 2020 r. Od węzła Lubelska do istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego umowa zawarta w 2017 r.; zakończenie realizacji w 2020 r. Dalej poruszamy się obwodnicą Mińska Mazowieckiego oddaną w 2012 r. Teraz przechodzimy do koncepcji programowej dla kolejnego odcinka, który będzie przebiegał od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

Tomasz Kwieciński z warszawskiego oddziału GDDKiA poinformował, że kolejne etapy inwestycji po dzisiejszym podpisaniu umowy to: odebranie dokumentacji od wykonawcy wiosną przyszłego roku, ogłoszenie przetargu w trybie „projektuj i buduj” w maju 2019 r., podpisanie umowy na budowę w marcu 2020 r., rozpoczęcie realizacji w połowie 2021 r. i zakończenie w 2023 r.

Planowany odcinek rozpoczyna się w węźle Ryczołek na końcu istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego i przez powiaty miński, węgrowski i siedlecki przebiega do początku istniejącej obwodnicy Siedlec.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, przez które przebiega istniejąca droga krajowa nr 2 - podkreślił Kwieciński.

Podpisana dziś umowa na koncepcję programową ma wartość ok. 6,5 mln zł.

W ramach budowy A2 na wschód od Warszawy powstał już odcinek stanowiący obwodnicę Mińska Mazowieckiego, który został oddany do ruchu w 2012 r. W 2017 r. GDDKiA podpisała umowy na budowę autostrady A2 pomiędzy Warszawą (węzeł Lubelska) a Mińskiem Mazowieckim. Prace budowlane mają się zakończyć w 2020 r.

Realizowane będą także kolejne odcinki autostrady w kierunku wschodnim - A2 do Białej Podlaskiej powinna zostać wybudowana do 2025 r., a odcinek do granicy jest rozważany do realizacji przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kontynuacją autostrady A2 jest Południowa Obwodnica Warszawy, na której budowę umowy zostały podpisane w grudniu 2015 r. Pod koniec 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał ostatnie decyzje i pozwolenia (dla tunelu pod Ursynowem) niezbędne do rozpoczęcia prac całym przebiegu obwodnicy. Jej ukończenie jest planowane w 2020 r.

Na podst. ISBnews