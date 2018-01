Działalność gospodarcza przez internet z iPKO

PKO Bank Polski i Ministerstwo Rozwoju podpisały umowę o współpracy dotyczącą usługi zakładania działalności gospodarczej przez bankowość online. Klienci banku będą mogli zarejestrować firmę w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO. To pierwsze tego typu wdrożenie na polskim rynku i jednocześnie przełom w usługach e-administracji

Bank udostępni klientom usługę rejestracji nowej firmy przez serwis transakcyjny banku. Złożenie odpowiedniego wniosku przez serwis iPKO pozwoli nowo zakładanej firmie na jej jednoczesną rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz otwarcie rachunku firmowego w PKO Banku Polskim, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Możliwość założenia firmy przez serwis iPKO będzie niosła za sobą podwójną korzyść – pozwoli na rejestrację firmy oraz założenie konta potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie, rozwiązanie to pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas, gdyż nie będzie potrzeby wypełniania dokumentów i składania ich w oddzielnych instytucjach. Wszystko będzie odbywać się za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO.

Wprowadzenie usługi rejestracji firmy przez bankowość elektroniczną to pierwsze i nowatorskie rozwiązanie na naszym rynku. Klient, w jednym prostym, wirtualnym wniosku zarejestruje firmę z pozycji swojego serwisu, potwierdzając swoją tożsamość Profilem Zaufanym - mówi Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący obszar informatyki i usług. Jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy naszym klientom możliwość założenia Profilu Zaufanego eGO, co było przełomem w upowszechnianiu usług e-administracji i istotnym ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Systematycznie staramy się też poszerzać wachlarz jego możliwości. Teraz możemy pochwalić się rozwiązaniem dla osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Dzięki naszej nowej usłudze, będą mogły to zrobić bez zbędnej biurokracji – dodaje.

Do tej pory rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG wiązała się często z koniecznością osobistego złożenia wniosku w urzędzie gminy. Nadal zbyt mały odsetek startujących przedsiębiorców korzysta z elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony CEIDG po założeniu Profilu Zaufanego.

Każdego dnia w Polsce rejestrowanych jest w CEIDG ok. 1000 nowych firm. Blisko 70% z nich zakładana jest poprzez wizytę w urzędzie. Głównym powodem rejestracji działalności osobiście jest brak zdalnej identyfikacji - komentuje Tadeusz Kościński, Wiceminister Rozwoju. Usługa udostępniona przez PKO Bank Polski znacząco rozszerza zakres wykorzystania użytecznych rozwiązań online. Mamy nadzieję, że możliwość założenia firmy przez systemy e-bankowości spotka się z dużym zainteresowaniem Polaków i spowoduje, że większość przedsiębiorców będzie obsługiwać swoją firmę elektronicznie – dodaje.

PKO Bank Polski od początku wspiera rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest wypracowanie szybkiego i łatwego dostępu do usług e-administracji. Skala jego zaangażowania i udostępnienie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, pozwalają tworzyć mechanizmy gotowe do zastosowania nie tylko w sektorze finansowym, lecz także w administracji państwowej. Jako pierwszy umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO) czy rozliczenie podatku PIT.

Działania Ministerstwa Rozwoju mają na celu dostosowanie e-usług do potrzeb obywateli i przedsiębiorców. Celem resortu jest stworzenie przyjaznego ekosystemu usług online, które pomogą rozwijać się polskiemu przedsiębiorcy, bez tracenia czasu w kolejkach w urzędach. Usługa, którą Ministerstwo przygotowało razem z PKO Bankiem Polskim i kolejnymi bankami, pozwoli ułatwić i przyspieszyć obsługę przedsiębiorców online tak, aby w najbliższych latach większość firm w Polsce była zakładana i prowadzona cyfrowo.

