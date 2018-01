Dostawcy prądu chcą wprowadzić nocną taryfę

Czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę taryfy poprzez utworzenie odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla gospodarstw domowych, w celu stymulowania większego zużycia w godzinach 22:00-6:00 - poinformował Urząd.

W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do prezesa URE o zmianę taryfy r. Dotychczas innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do prezesa URE - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, zmiany taryf polegają na utworzeniu odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22:00 do 6:00. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.

W połowie grudnia URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej; tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator, a także czterem sprzedawcom z urzędu. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 0,8 proc., a średni wzrost cen w obrocie dla odbiorców grupy taryfowej G czterech największych sprzedawców energii elektrycznej wynosi ok. 0,5 proc.

Na podst. ISBnews