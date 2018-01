Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje dalszą gazyfikację kraju, w tym budowę 120-150 wyspowych sieci wokół stacji regazyfikacji LNG małej skali do 2022 r., poinformował wiceprezes Maciej Woźniak

Rynek rośnie nawet szybciej niż nasza sprzedaż, dlatego też zwiększamy aktywność zarówno w obszarze oferowania atrakcyjnych usług, ale również w zakresie inwestycji w sieci dystrybucyjne, aby jak najwięcej gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych w Polsce miało dostęp do paliwa gazowego - powiedział Woźniak w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Pokreślił, że ponad 40 proc. Polski wciąż jest niezgazyfikowana.

Tam, gdzie nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla budowy długich gazociągów, planujemy budowę zamkniętych sieci wyspowych opartych na stacjach regazyfikacji LNG małej skali, do których gaz w postaci płynnej będzie transportowany cysternami ze Świnoujścia. Do 2022 r. takich sieci wyspowych może powstać od 120 do 150 - wskazał wiceprezes.