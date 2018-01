PGZ uruchamia nowoczesny warsztat dla samolotów

Centrum dostaw i serwisu sprzętu do naziemnej obsługi wojskowych samolotów i nie tylko, powstało na terenie Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Warszawie - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (WCBKT) jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Głównym zadaniem centrum dostaw i serwisu będzie zapewnienie dostępności i sprawności urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP) dla wszystkich typów statków powietrznych używanych w polskich siłach zbrojnych.

Uchwałę o utworzeniu centrum kompetencyjnego zarząd PGZ podjął 20 grudnia 2017 r. Koncepcję powołania centrum wypracowały wspólnie Szefostwo Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, WCBKT oraz Biuro Platform Lotniczych PGZ.

Jak ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes PGZ Adam Lesiński, uruchomienie centrum oznacza, że WCBKT

może stać się podmiotem odpowiedzialnym zarówno za dostawy, jak i remonty użytkowanego obecnie w Siłach Zbrojnych RP naziemnego sprzętu obsługi statków powietrznych .

Przygotowując się do otwarcia centrum dostaw i serwisu, WCBKT podpisało wiele umów z partnerami zagranicznymi, m.in. koncernem BAE Systems (o współpracy związanej z naziemną obsługą polskiej floty F-16) oraz ukraińską firmą Ukroboronservice. W 2017 r. na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach została zawarta umowa ze spółkami należącymi do PGZ: WSK PZL-Kalisz, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 4 i Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi. Dzięki temu WCBKT zyskało kompetencje niezbędne do obsługi całego NOSP używanego w polskim wojsku.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. zajmuje się konstruowaniem i produkcją urządzeń na potrzeby obronności. Wywodzi się z powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej WAT. Obecnie spółka skupia się na zaspokojeniu potrzeb wojska pod względem dostaw sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych oraz urządzeń szkolno-treningowych dla wojsk lądowych.

PGZ skupia ponad 60 spółek branż obronnej, stoczniowej, nowych technologii, osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.

SzSz(PAP)