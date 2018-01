GPW: Rośnie wartość obrotu akcjami

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła w grudniu ub.r. 17,8 mld zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. To o 22,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2017 r. wartość ta wzrosła o 28,9 proc., do 261 mld zł.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2017 r. o 23,8 proc. rok do roku, do poziomu 16,4 mld zł, a w całym 2017 r. wzrosła o 24,7 proc. do poziomu 236,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w grudniu 2017 r. poziom 864,3 mln zł, o 15,7 proc. mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. wyniosła 945,8 mln zł, o 25,2 proc. więcej niż w 2016 r. - napisano.

Na rynku NewConnect w grudniu 2017 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 43,1 proc. rok do roku, natomiast w całym 2017 r. nastąpił wzrost o 7,9 proc. w porównaniu z rokiem 2016.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect liczona od początku roku wzrosła na koniec 2017 r. o 10,4 proc. rok do roku i wyniosła 1,3 mld zł. W grudniu 2017 r. wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 71,4 mln zł, w porównaniu do 101,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

W grudniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 623,3 tys. szt., o 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w całym 2017 r. wyniósł 7,6 mln, czyli o 4,4 proc. mniej niż w roku 2016. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w grudniu 2017 r. 400,9 tys. szt., co oznacza spadek o 30,2 proc. rok do roku.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,8 mld zł na koniec grudnia 2017 r. wobec 81,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w grudniu o 55,9 proc. rok do roku, do poziomu 241,7 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku Catalyst w całym 2017 r. wyniosła 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2017 r. wyniósł 13,3 TWh, co oznacza wzrost o 51,2 proc. rok do roku. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną (spot i forward) w 2017 r. wyniósł 111,7 TWh, co oznacza spadek o 11,8 proc. w stosunku do poziomu wolumenu w 2016 r.

W grudniu 2017 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, o dwie mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. 250 sesji, wobec 251 w 2016 r.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SzSz (PAP)