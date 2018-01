Myto za drogi będzie pobierała ITD

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk jest przekonany, że Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) z powodzeniem dokona przejęcia obsługi Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) od 3 listopada br., a niedługo potem rozpocznie przygotowywanie koncepcji objęcia Polski jednolitym systemem poboru opłat drogowych (co przewiduje dyrektywa Unii Europejskiej)

Dziś przede wszystkim koncentrujemy się na konsekwentnym przejmowaniu systemu. Zgodnie z umową dzisiejszy operator jest zobowiązany przekazywać w konkretnych terminach części funkcjonalne i działania. 3 listopada to jest ‘deadline’, kiedy system bez jednego dnia przerwy - i w to ufamy - będzie pozwalał pobierać opłaty i kierować je do Krajowego Funduszu Drogowego - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.