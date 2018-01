Pożegnanie z Gazpromem. Takie są plany Gaz-Systemu

Dziesięcioletni plan rozwoju Gaz-Systemu zakłada, że w 2022 r. głównymi źródłami dostaw gazu do Polski będzie terminal LNG w Świnoujściu i gazociąg Baltic Pipe. Wspomniany plan rozwoju został zatwierdzony przez akcjonariuszy spółki – informuje Gaz-System.

Do 2022 r. w efekcie zrealizowania zaplanowanych działań rozwojowych nastąpi całkowita zastępowalność technicznych zdolności importowych ulokowanych na wschodniej granicy. Poza zapewnieniem dużego stopnia dywersyfikacji kierunków dostaw, istotne jest stworzenie technicznych możliwości dostępu do alternatywnych rynków zachodnich – napisano w informacji.

Spółka poinformowała, że przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego, będą zlokalizowane w północno – zachodniej części kraju. Chodzi o terminal LNG w Świnoujściu – możliwość dwustopniowej rozbudowy do przepustowości 7,5 mld m3 rocznie i docelowo do 10 mld m3 rocznie i gazociąg Baltic Pipe – przepustowość interkonektora do 10 mld m3 rocznie. Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju (KDPR) zakłada, że w 2022 r. z terminalu LNG pochodzić będzie 14 proc. gazu, a z Baltic Pipe – 18 proc.

Równolegle z działaniami dotyczącymi Bramy Północnej i pozostałych połączeń międzysystemowych kontynuowana ma być rozbudowa krajowej sieci przesyłowej.

Do 2022 r. przygotowane i zrealizowane zostaną najbardziej istotne zadania inwestycyjne w polskim systemie przesyłowym w tym przede wszystkim Baltic Pipe i inne, stanowiące kontynuację rozpoczętych programów inwestycyjnych zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2016-2025 – czytamy w komunikacie spółki.

Z kolei w perspektywie do 2027 r. zostały uwzględnione zadania inwestycyjne, których realizacja będzie zależna od stopnia rozwoju rynków gazu w Polsce i w regionie.

KDPR na lata 2018-2027 został zatwierdzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Na podst. ISBnews