Premiera nowego programu gospodarczego wPolsce.pl

W pierwszym odcinku nowego programu publicystyczno porardnikowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. „Mały biznes – wielka sprawa” to program o problemach, wyzwaniach, szansach i sukcesach sektora MMŚP. Jak radzić sobie z tymi problemami i jak wykorzystać nowe szanse. Program prowadzą dziennikarze „Gazety Bankowej”, portalu wGospodarce.pl i telewizji wPolsce.pl

W pierwszym odcinku prowadzonym przez redaktora naczelnego Gazety Bankowej, Macieja Wośko, omówiono informacje o zmianach w przepisach od stycznia (JPK, ZUS – nowe konta, rozliczenia VAT, split payment, przeterminowane płatności, system podatkowy, RODO). Ten rok będzie podobno należał do małych i średnich przedsiębiorstw. Co, zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, oznacza to w praktyce?

Gośćmi pierwszego odcinka programu byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Elżbieta Duszyc - dyrektor Departamentu Poboru Podatków i Zbigniew Makowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Goście omawiali i wyjaśniali niejasności związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym - obowiązkiem przekazywania rejestrów JPK_VAT. W praktyce pierwszy raz plik ten trzeba będzie wysłać już w lutym. Obejmie w zasadzie wszystkich czynnych podatników VAT, nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, co oznacza obowiązek skomputeryzowania już wszystkich firm w Polsce. Szacuje się, że zmiana obejmie 1,5 mln mikroprzedsiębiorców. Zaboleć ma tylko tych nieuczciwych. Jest też elementem koniecznym dla usprawnionej egzekucji podatków i funkcjonowania państwa.

Najnowsze dane odnośnie wpływów według stanu na koniec listopada – mamy wpływy wyższe o ponad 35 miliardów. Przy czym z samego VAT o ponad 24 mld zł. To świadczy o bardzo dobrej skuteczności. To nie jest przypadek. Te liczby świadczą o naprawdę dobrej skuteczności zmian legislacyjnych i organizacyjnych – oceniła Elżbieta Duszyc.

Wiceminister finansów, Paweł Gruza, udzielił dla programu wypowiedzi, w której ocenił, że nowe obowiązki raportowania – JPK – mogą być postrzegane jako komplikacja systemu, lecz w jego ocenie to jest po prostu szybsze raportowanie bez zbytniego zaangażowania przedsiębiorcy w kontrole krzyżowe i że jest to korzyść. Żaden system podatkowy nie może się opierać o uszczelnienie tylko jednego elementu.

Uczciwe podatki to uczciwa konkurencja. Zmiany w podatkach nie są wymierzone w przedsiębiorców, a są wymierzone w przestępców. Przedsiębiorcy, którzy będą skrupulatnie wypełniać i przesyłać JPK, nawet jeśli zdarzą się błędy, będą traktowani z wyrozumiałością.

Z kolei Zbigniew Makowski omówił kilka powszechnych przekonań, jak wyjaśniał mylnych, odnośnie split payment.

Split payment bardzo innowacyjny mechanizm, gdzie większość procesów dzieje się w tle. Dążyliśmy do tego, żeby te zmiany były jak najmniej uciążliwe technicznie. Kolejnym krokiem będzie upraszczanie podatków – mówi Zbigniew Makowski. -Strach przed split payment to strach przed nieznanym i problem wyolbrzymiony z wielu różnych względów - dodał.

Jego zdaniem nie jest tak, że przedsiębiorstwa nie będą mogły już obracać stawką VAT, którą się często kredytowały.

Tych pieniędzy będzie można użyć do zapłaty za fakturę swojemu dostawcy – dodaje Makowski.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka programu i dowiedzenia się więcej, w odcinku, który nieco odczarowuje JPK i split playment.

