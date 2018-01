Polska Via Carpatia gotowa w 2024 r.

Zdaniem szefa sejmowej komisji infrastruktury Bogdana Rzońcy (PiS), polski fragment Via Carpatia powinien być gotowy w 2024 r. Dodał, że kluczowym odcinkiem dla tej trasy jest podkarpacki fragment z Babicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

W czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie Rzońca podkreślił, że budowa Via Carpatia to „zupełne przeorientowanie dotychczasowej polityki komunikacyjnej”.

Dotychczas mówiło się o potrzebie komunikacji wschód-zachód, teraz mówimy o komunikacji północ-południe – powiedział przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca.

Rzońca zaznaczył, że coraz więcej krajów jest zainteresowanych powstaniem Via Carpati; wymienił m.in. państwa skandynawskie.

Zdaniem szefa sejmowej komisji infrastruktury, kluczowym odcinkiem tej drogi będzie fragment od Babicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Jak powiedział Rzońca, na ten odcinek zarezerwowana jest w budżecie kwota 8,5 mld zł. „Wierzę mocno, że ogłoszenie przetargu na budowę tego odcinka nastąpi na przełomie 2018 i 2019 roku i zostanie on oddany w 2023 r. lub rok później” - stwierdził Rzońca.

Obecnie na ten odcinek przygotowywana jest koncepcja programowa. Fragment ten przebiegać będzie m.in. przez Bieszczady.

Obecny na konferencji dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski dodał, że odcinki Via Carpatia na północ od Rzeszowa gotowe będą szybciej, bo już w 2021 r.

Odnosząc się do zarezerwowanej kwoty na budowę odcinka z Babicy do Barwinka powiedział, że jest to kwota realna.

To dobra kwota, może być trochę mniejsza lub większa, ale sądzę, że jest trafiona - powiedział Tarnawski.

Rzońca na konferencji prasowej zaznaczył również, że na kolejowe inwestycje na Podkarpaciu przeznaczone zostanie w 2018 r. 152 mln zł. Wśród tych inwestycji wymienił m.in. modernizację stacji kolejowej w Nowej Sarzynie oraz remont przejścia kolejowego Przemyśl-Medyka.

W tym roku rozpocznie się również remont stacji kolejowej w Rzeszowie. W ramach tej inwestycji powstaną m.in. nowe perony, przebudowane zostaną także wiadukty.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny. Całkowita długość Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią Via Carpatia, będzie miała docelowo długość ok. 170 km.

PAP, MS