Sądy nie pomogły. Kary UOKiK utrzymane

Sądy uznały, że reklamy 4 Life Direct, Idei Banku i Profi Credit Poland mogły wprowadzać klientów w błąd. Firmy te odwołały się od wcześniejszych decyzji Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jednak sądy podzieliły zdanie Urzędu.

UOKiK ukarał firmę 4 Life Direct za to, że w materiałach reklamowych - o ubezpieczeniu na życie „Moi bliscy” - nie zamieszczała informacji o tym, że w razie śmierci ubezpieczonego z innych powodów niż nieszczęśliwy wypadek w okresie 24 miesięcy od momentu zawarcia umowy, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego ogranicza się jedynie do zwrotu wpłaconych składek. Urząd nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 25 tys zł. Sąd Apelacyjny uznał stanowisko UOKiK za słuszne, oddając apelację firmy, wskazując, że brak informacji na temat rzeczywistych warunków wypłaty świadczenia, jest nieuczciwą praktyką rynkową.

Z kolei Idea Bank – jak uznał Urząd - wprowadzała klientów w błąd sposobem informowania o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z funduszem kapitałowym. Bank nie informował bowiem o ryzyku strat, jakie można ponieść w związku z inwestycją oraz o opłatach jakie są naliczane za rozwiązanie umowy w czasie jej trwania. UOKiK nałożył na firmę karę w wysokości 4 mln zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zauważył jednak, że spółka zaprzestała tych praktyk jeszcze przed wszczęciem przez UOKiK postępowania, do okoliczności łagodzących sąd dodał też małą liczbę lokali banku i małą liczbę zawartych polis i zmienił decyzję UOKiK, obniżając karę do 1,5 mln zł.

W przypadku Profi Credit Poland Urząd nałożył karę 280 tys. zł. Uznał bowiem, że prawa konsumentów naruszały stosowane w reklamach pożyczek hasła „bez BIK”, „pożyczka bez BIK”, „Bez prowizji i bez opłat wstępnych” oraz „bez opłat wstępnych”. Spółka chwaliła się ponadto 99 proc. „przyznawalnością” pożyczek oraz brakiem opłat za ich udzielenie. Jednak opłaty te nie były pobierane tylko na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki. Firma używała także w reklamach logo „Rzetelna Firma”, wskazującego na posiadanie Certyfikatu Rzetelności wydawanego przez Rzetelną Firmę Sp. z o.o., a nie miała do tego uprawnień. SOKiK zakwestionował część decyzji, dotyczącą posługiwania się przez spółkę hasłami „bez BIK” oraz „pożyczka bez BIK”. W przypadku pozostałych praktyk sąd podzielił ocenę Urzędu. Apelacje od wyroku wniosły obie strony. Sąd Apelacyjny oddalił apelację UOKiK, a apelację Spółki uwzględnił jedynie w części dotyczącej kar pieniężnych. W konsekwencji łączna wysokość kar wyniosła ponad 194 tys zł.