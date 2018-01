Ziemia zadłużona na... 233 biliony dolarów!

Globalne zadłużenie osiąga rekordową wartość 233 biliony dolarów! Jak informuje serwis Bloomberg Markets, opierając się danych z analizie Instytutu Finansów Międzynarodowych, w trzecim kwartale 2017 globalne zadłużenie osiągnęło rekordowe 233 biliony dolarów. Tym samym zwiększyło się o 16 bilionów od końca roku 2016

Sektor prywatny i niefinansowy, pobija pod tym względem rekordy w Kanadzie, Francji, Hong Kongu, Korei Południowej, Szwajcarii i w Turcji.

I to pomimo, że w tym samym czasie dynamika zadłużenia do PKB spadła czwarty, kolejny kwartał z rzędu, gdy gospodarki widocznie przyspieszyły - obecnie to ok. 318 procent zadłużenia do globalnego PKB, o 3 punkty procentowe poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2016.

Kombinacja czynników, w tym zsynchronizowany i ponadprzeciętny globalny wzrost, rosnąca inflacja (w Chinach i Turcji), to wszystko wpłynęło na ten wynik – skomentował jeden z analityków Instytutu.

Ten ogrom długu może zadziałać jak hamulec dla banków centralnych, które chciałyby podnieść stopy procentowe, lecz tym bardziej takim działaniem mogłyby zaszkodzić zadłużonym firmom i rządom, napisali analitycy.

Powyżej pewnych poziomów kwoty i ilości stają się abstrakcją, więc zobaczmy ile powierzchni fizycznie zajmuje trylion dolarów:

Polską sieć w 2015 roku obiegła seria memów „Ziemia jest zadłużona na 40 bilionów dolarów - u kogo? U Jowisza???”, podczas gdy już w 2014 roku było to 100 bln dolarów.

Zatem, dla jasności i oficjalnie: z końcem 2017 roku Ziemia jest zadłużona na -233 000 000 000 000 dolarów…

Ciekawe jakie będą komentarze tym razem…

żródło: www.bloomberg.co

za Bloomberg, mw