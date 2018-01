KNF uruchomił program wsparcia dla fintechów

Startupy fintechowe, zainteresowane rozpoczęciem działalności na rynku finansowym bądź te, firmy, które podlegają nadzorowi KNF, a zamierzają wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową, mogą skorzystać z uruchomionego przez Komisję programu wspierającego rozwój innowacji finansowych.

Jak informuje KNF, celem Program Innovation Hub, taką nazwę nosi wspomniany program, jest „prowadzenie dialogu z podmiotami z sektora fintech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawno - regulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.prawne wsparcie zainteresowanych działalnością rynkach finansowych”.

W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać: wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej. Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej – informuje KNF.

KNF podaje, że program jest skierowany do dwóch grup firm ze wspomnianej branży. Pierwsza z nich to te podmioty, które planują rozpocząć działalność w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT). Druga to firmy, które są nadzorowane przez Komisję, a planują wprowadzić innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).