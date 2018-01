Ministerstwo Finansów udostępnia darmowy program do JPK

Jednolity Plik Kontrolny nie jest łatwo samemu wypełnić, ale są programy, dzięki którym staje się to proste. Ministerstwo Finansów także oferuje taki program powszechnie i za darmo. W nowym programie dla przedsiębiorców telewizji wPolsce.pl „Mały biznes - wielka sprawa” przedstawiciele ministerstwa wyjaśniali też w jaki sposób split payment nie zamrozi przedsiębiorcom środków na koncie - którymi to środkami wielu przedsiębiorców obraca, mimo ich przeznaczenia stricte podatkowego

Jak twierdzi przedstawicielka MF, ta aplikacja jest rozbudowywana i już na koniec stycznia będzie wzbogacona o możliwość ewidencjonowania sprzedaży paragonowej. Będzie można od stycznia generować pliki JPK, wysłać je automatycznie do ministerstwa i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.

Również w kwestii split payment padło wiele ciekawych i nowych wyjaśnień. M.in. to, że nieprawdą jest, że środki z tytułu VAT będą zamrożone, co przez przedsiębiorców i niektórych ekonomistów było bardzo często wygłaszanym zarzutem.

Mieliśmy dużo takich głosów, że to zachwieje płynnością, że wielu przedsiębiorców zbankrutuje, albo będzie musiało upaść. Chciałbym trochę uspokoić ten strach przed nieznanym - powiedział Zbigniew Makowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. - Nie ukrywajmy, że to jest zupełna rewolucja w płatności VAT w Polsce, ale problem jest dla mnie wyolbrzymiony z wielu różnych względów - dodał.

Zdaniem ministerstwa, jest duża grupa, której płynność się wręcz poprawi. Jest też duża grupa, której to nie zaszkodzi i jest też duża grupa, której w ogóle nie będzie to dotyczyć. Dodatkową korzyścią jest, że system skróci też termin otrzymywania zwrotów podatku. Natomiast, jeśli ktoś kredytował się w pewien sposób kwotą przeznaczoną na VAT, płacąc kolejnym dostawcom, nadal będzie mógł nieco podobnie działać, bo najważniejsze, że środki z VAT nie będą na kontach zamrożone.

To nie jest do końca prawdą, że tego nie będzie można robić. Po pierwsze ten system stworzyliśmy tak, że te pieniądze nie będą zupełnie zamrożone – jak np. we Włoszech, czy w Czechach, gdzie to trafia na konto i jest nienaruszalne - ocenia Makowski. - My przygotowaliśmy ten system w taki sposób, że tych pieniędzy będzie można użyć na zapłatę za fakturę swojego dostawcy. Więc u dużej większości przedsiębiorców te pieniądze będą mogły cały czas krążyć. Będą wpadać na konto i wypadać. Niektórym przedsiębiorcom ta płynność nawet się poprawi dlatego, że dzięki temu zwrot na rachunek VAT będzie w 25 dni bez możliwości przedłużenia. Jeżeli przedsiębiorca zawnioskuje o zwrot na rachunek VAT, dostanie ten zwrot w 25 dni i to jest już termin gwarantowany przepisami - doprecyzował.