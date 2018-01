KNF: Kurs franka zachęca do przewalutowania

Choć obecny kurs franka szwajcarskiego zbliża się do kursu historycznego i może to być dobry moment na przewalutowanie kredytu hipotecznego, to szansa, że klienci będą masowo dogadywali się z bankami jest niewielka, oczekują oni bowiem rozwiązania ustawowego - wynika ze słów przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marka Chrzanowskiego.

Moment, gdy kurs franka zbliża się do kursu historycznego, to jest dobry moment na przewalutowanie - na pewno lepszy, niż wtedy, gdy kurs franka wynosił 4 zł. Oczywiście, rozmawiam ze wszystkimi zarządami banków ‘frankowych’ - powiedział Chrzanowski podczas spotkania prasowego.

Podkreślił, że - jako nadzorca - chciałby, by banki na zasadzie dobrowolnej przekonywały swoich klientów do oferty przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych.

Mamy wiszącą skałę w postaci ustawy pana prezydenta i dopóki ta ustawa nie zostanie przeprocedowana w taki lub inny sposób - to jest decyzja parlamentu - to szansa na to, że banki będą masowo dogadywały się z klientami i konwertowały te kredyty jest znikoma. Klienci oczekują tej oferty, którą przekaże ustawodawca w postaci rozwiązania systemowego. Kalkulują, że ta oferta może być lepsza niż oferta banków, które wyprzedzając ustawę będą chciały część portfela przekonwertować trochę taniej i spodziewam się, że w tej chwili ta konwersja dobrowolna jest mało prawdopodobna - powiedział także Chrzanowski. Chciałbym taki proces widzieć. Uważam, że tylko ten proces w postaci dobrowolnej jest w pełni uzasadniony - podkreślił.

Na podst. ISBnews