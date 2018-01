Banki zarobiły o 2,1 proc. mniej

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2017 r. wyniósł 12,79 mld zł, czyli spadł o 2,1 proc. w ujęciu rocznym - podał Narodowy Bank Polski. Według wyliczeń PAP Biznes w samym listopadzie zysk netto sektora wyniósł 1,09 mld zł.

W okresie styczeń-listopad 2017 roku wynik z tytułu odsetek wzrósł rok do roku o 12,5 proc. do 38,74 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji - według wyliczeń PAP Biznes - wyniósł 12,57 mld zł, co oznacza wzrost o 9,7 proc. r/r.

Wynik działalności bankowej wyniósł 56,2 mld zł, czyli wzrósł 3,8 proc. r/r.

Koszty działania banków w okresie styczeń-listopad wzrosły o 4 proc. do 30 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w okresie styczeń-listopad wyniosły 7 mld zł, rosnąc o 9,1 proc. r/r.

Na podst. PAP