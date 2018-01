16 miast w finale konkursu Energii

W tegorocznym finale plebiscytu „Świeć się z Energą” walczy 16 miast, które wyłonione spośród 143 kandydatów. I tak do finału zakwalifikował się: Aleksandrów Łódzki, Bydgoszcz, Częstochowa, Legnica, Łomża, Mrągowo, Nowa Sól, Olkusz, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pelplin, Połczyn-Zdrój, Radom, Stalowa Wola, Starachowice oraz Zamość.O wejście do finału Plebiscytu „Świeć się z Energą” walczyły 143 miasta.

Każda z nich za wejście do finału już otrzymało nagrody w postaci energooszczędnego sprzętu o wartości 10 tys. zł, który trafi do potrzebujących. Zwycięzkie miasto „Świeć Się z Energą” otrzyma dodatkowy nowoczesny sprzęt AGD marki Amica o wartości 40 tys. zł. W skład każdego zestawu wchodzi: kuchnia elektryczna, zmywarka, dwie lodówki, dwie pralki, dwie mikrofale, dwa blendery, dwa parowary, sokowirówka i dwa czajniki elektryczne. Nagrody trafią do domów dziecka, ubogich rodzin i osób starszych.

Kluczem do zwycięstwa w akcji „Świeć się z Energą” jest nie tylko świąteczny wystrój miasta, ale przede wszystkim liczba zdobytych głosów. Udowodnili to mieszkańcy Stalowej Woli, którzy są dumni ze swojego, pięknie wyglądającego, miasta. Dzięki ich zaangażowaniu udało się nam pokonać trzykrotnie większy Rzeszów - mówi Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli. Cieszymy się, że dzięki Enerdze będziemy mogli pomóc potrzebującym z naszego miasta. Zachęcam do systematycznego głosowania. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” i kolejne charytatywne nagrody - dodaje.

Głosowanie potrwa do 15 stycznia.

Równolegle trwa rywalizacja w konkursie fotograficznym, do którego zgłoszono już prawie tysiąc zdjęć w pięciu kategoriach: Mój Dom, Moi Bliscy, Moje Miasto, Moja Ulubiona Szopka, Moja Iluminacja. Fotografie oceniane będą na dwa sposoby. Głosujący wytypują zdobywców 48 nagród publiczności w postaci bonów na zakupy w sklep.energa.pl.

