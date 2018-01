500 zł kary dziennie za brak papierka

Większość samorządów nie przekazała w terminie wykazów gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Dodał, że za każdy dzień zwłoki zapłacą 500 zł kary.

Mimo zapisów ustawowych większość samorządów tych informacji nie przekazała – powiedział Żuchowski w piątek na konferencji. Pod koniec ubiegłego roku zwracałem się do wojewodów, o nałożenie sankcji mobilizujących, zgodnie z ustawą - powiedział.

Przypomniał, że to 500 zł za każdy dzień zwłoki, a termin płynie od 13 grudnia.

Mamy trzy województwa, z których żadne samorządy nie przekazały informacji do Krajowego Zasobu Nieruchomości. To Świętokrzyskie, Śląskie i Opolskie, a z województwa podkarpackiego dane przekazał tylko jeden samorząd, podobnie jak Mazowieckiego - dodał Żuchowski.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września 2017 r. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, które wejdą do KZN, zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zgodnie z przepisami w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa są zobowiązane przekazać informację o tych gruntach do KZN - jeśli to grunty w granicach administracyjnych miast. W przypadku terenów wiejskich, ten czas wynosi 80 dni. Później informację o tych gruntach będą weryfikować wojewodowie - oni mają na to 30 dni.

Od 22 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wykazów nieruchomości, które trafią do KZN. Wykazy sporządzane przez m.in. Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN. Z kolei, wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody.

