GITD rozwija się w Białej Podlaskiej

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zatrudni dodatkowe 100 osób w swoim wydziale zamiejscowym w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). O ulokowanie placówki w tym mieście zabiegali m.in. parlamentarzyści PiS – senator Grzegorz Bierecki i poseł Jan Szewczak Tak w praktyce realizowany jest głośny ostatnio postulat dekoncentracji administracji państwowej a także przejścia na zrównoważony model rozwoju kraju.

Placówka GITD została uruchomiona jesienią zeszłego roku. Do zadań 20 pracowników zatrudnionych w pierwszym rzucie należy m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Białej Podlaskiej szef GITD Alvin Gajadhur poinformował, że w 2018 roku pracę podejmie tam kolejnych 100 osób.

Te 100 nowych miejsc pracy to efekt poprawki, o którą zabiegał w sejmie poseł Jan Szewczak (PiS).

Alvin Gajadhur dziękował za zaangażowanie także senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu.

Parlamentarzysta podkreślał z kolei, że decyzja GITD stymuluje lokalny rynek pracy i wykorzystuje wielki potencjał mieszkańców regionu.

Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk zapowiedział, że miasto jest przygotowane do kolejnych inwestycji a jego władze nastawione na tworzenie nowych miejsc pracy. Będzie to możliwe m.in. dzięki uruchomionej tam podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

O symbolicznym znaczeniu ulokowania biura GITD w mieście będącym ważnym ośrodkiem regionu kompletnie pomijanego przez lata rządów koalicji PO-PSL przekonuje list, jaki wystosował z okazji otwarcia placówki Inspektoratu do senatora Grzegorza Biereckiego, prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Od lat głosimy hasło „Polska jest jedna”. Od lat mówimy, że nasza Ojczyzna musi się równomiernie rozwijać(…). Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia to, co zmarnowały poprzednie rządy. Realizujemy program aktywizacji Polski wschodniej. Wprowadzamy mechanizmy służące temu, by ze wzrostu gospodarczego korzystało jak najwięcej Polaków, a nie tylko wybrane grupy społeczne, regiony geograficzne – pisał wówczas prezes PiS.

Dążymy do tego, by Polska była krajem równych praw i równych szans, w którym każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził i z jakiego środowiska się wywodzi, ma takie same warunki życiowego startu. Jest moim marzeniem, by rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zlikwidowania różnic w poziomie życia między dużymi, a mniejszymi ośrodkami, a z drugiej – między Polską a najzamożniejszymi państwami Unii Europejskiej – zauważał Jarosław Kaczyński, przypominając, że poprzednie rządy traktowały wschodnią część kraju po macoszemu, likwidując placówki służby zdrowia, posterunki policji czy szkoły, co pogłębiało i tak duże dysproporcje w rozwoju regionów.