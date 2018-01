Będzie nowy podatek od e-papierosów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza od 2019 r. podatek na płyn od e-papierosów i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP

Nowelizacja przewiduje opodatkowanie akcyzą płynu do elektronicznych papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich, które zawierają w swoim składzie tytoń do podgrzewania. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych ma wynieść 50 gr za każdy jego mililitr. Z kolei stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Zgodnie z ustawą do końca 2018 r. będzie obowiązywać zerowa stawki akcyzy na płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie. W pierwotnej wersji projektu płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie miały być opodatkowane akcyzą od 1 stycznia 2018 r.

W nowelizacji przewidziano, że posiadacze płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych w Polsce, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do sprzedaży w Polsce po 31 grudnia 2018 r., będą musieli oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy. Do 30 października 2018 r. trzeba będzie złożyć w urzędzie obsługującym ministra finansów wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy.

Ustawa zakłada też, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. W przypadku obydwu produktów przewidziano także zwolnienia od podatku akcyzowego (np. w sytuacji importu płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego).

Według rządu wprowadzenie akcyzy na wskazane produkty oznacza, że będą one traktowane tak samo, jak tradycyjne wyroby tytoniowe - zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

SzSz(PAP)