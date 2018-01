O Pamięć o Polsce za granicą - nowe instytucje

1 stycznia powołaliśmy kilka nowych instytucji, które przez lata były postulowane, ale nie udało się tego zrobić. Zdecydowaliśmy, że najwyższy czas, by je powołać, jak np. Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - powiedział w piątek wicepremier Piotr Gliński

Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą to jest instytut, który będzie się opiekował, jeśli chodzi o Wschód, polskim dziedzictwem historycznym, czyli głównie naszymi zabytkami. Tym wszystkim co zostało na Wschodzie, co jest na Ukrainie, Białorusi, co jest na Litwie, np. polskie cmentarze czy polskie świątynie we Lwowie i Żółkwi. Wiele jest tam spraw do zrobienia - powiedział w TVP Info szef MKiDN.