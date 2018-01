Trump może ćwierkać do woli

Twitter Inc. nie będzie ingerował w tweety Donalda Trumpa. Konta należące do światowych liderów mają specjalny status w sieci mediów społecznościowych - poinformował Twitter Inc. w piątek na swym firmowym, korporacyjnym blogu tym samym podtrzymując swe wcześniejsze stanowisko - podał Reuters

Blokowanie światowego lidera na Twitterze lub usuwanie kontrowersyjnych tweetów ukryłoby ważne informacje, które ludzie powinni poznać i (o których powinni) debatować - poinformowała Twitter Inc. w poście na firmowym blogu.

Stanowisko to jest odpowiedzią firmy na apele niektórych użytkowników Twittera domagających się ingerencji Twittera w aktywność prezydenta USA na tym medium społecznościowym.

PAP, mw