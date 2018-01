Niemcy: dotacje dla Polski trafiają do niemieckich firm

Jak donosi portal wPolityce.pl, interesujące słowa unijnego komisarza Günthera Oettingera odnotowuje na Twitterze Jacek Saryusz-Wolski. Niemiecki polityk pozwolił sobie na chwilę szczerości i przyznał, że „nie można zmniejszyć dotacji dla Polski, bo te pieniądze idą do niemieckich firm”. Co ciekawe, kilka dni temu na łamach „Der Spiegel” zapowiedział, że będzie dyskutował o ewentualnym uzależnieniu unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. W które więc słowa Oettingera należy wierzyć?

Günther Oettinger, niemiecki komisarz UE ds budżetu mówi otwarcie, że nie można zmniejszyć dotacji dla Polski, bo te pieniądze idą do niemieckich firm: Z ekonomicznego punktu widzenia Niemcy wcale nie są płatnikiem netto, a beneficjentem netto — napisał na Twitterze Saryusz-Wolski.

Jak podaje portal, to jednak nie pierwszy raz, kiedy Oettinger przyznaje, że pieniądze, które trafiają do Polski z unijnego budżetu w rzeczywistości w znacznej mierzy wracają do Niemiec. W lutym ubiegłego w wywiadzie, jakiego udzielił serwisowi Handelsblatt Global przyznał, że znaczna część każdego euro, które trafia z UE do Polski… wraca do Niemiec.

