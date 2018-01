Forum Współpracy Sędziów - których?

**Forum Współpracy Sędziów stanowczo potępia fundamentalne uchybienia proceduralne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Forum wyraziło też sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w kraju.

Jak wskazano, chodzi o uchybienia, do jakich doszło przy rozpoznawaniu przez TK sprawy o sygnaturze K 1/17”, czyli procedury dotyczącej wyłączenia sędziów TK.

Wyznaczenie do orzekania w tej sprawie oraz niewyłączenie od udziału w niej dwóch osób, których statusu miało w jednym z punktów bezpośrednio dotyczyć rozstrzygnięcie, pozostawało w sprzeczności z unormowaniami nakazującymi wyłączenie od rozpoznawania sprawy osób, co do których bezstronności zachodzą wątpliwości - czytamy w uchwale zamieszczonej na twitterze rzecznika KRS.