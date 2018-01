Turcy chcieli zalegalizować małżeństwa z dziećmi

Turecki rząd podjął próbę zażegnania skandalu, jaki wybuchł po podjętej przez partię rządzącą próbie zalegalizowania de facto tysięcy małżeństw zawieranych z nieletnimi dziewczętami, często jeszcze dziećmi. „Są nielegalne” - oświadczył premier Binali Yildirim

Żenić się z nieletnimi to zbrodnia - stwierdził Yildirim, wypowiadając się w piątek dla agencji prasowej Anatolia. - Tak wczesny ożenek nigdy nie jest dobry, nie można go zaakceptować, nie jest także możliwy z prawnego punktu widzenia, jest przestępstwem - oświadczył szef rządu.

Yildirim zagregował w ten sposób na ostrą reakcję, jaką w tureckim społeczeństwie wywołało w tym tygodniu stanowisko zajęte publicznie w tej sprawie przez Diyanet, urząd państwowy spełniający funkcje ministerstwa religii. Diyanet sformułował na swym portalu internetowym oświadczenie, że dziewczęta, które ukończyły 9 lat, i chłopcy od 12 roku życia są osobami dojrzałymi do zawierania małżeństw.

Osiągnięcie męskości to odrębny temat. Jeżeli jednak chodzi o małżeństwo, ustawodawstwo Republiki Turcji jasno to formułuje: prawo do zawierania małżeństw mają osoby, które ukończyły 18 lat. Małżeństwa zawierane przed osiągnieciem tego wieku są nielegalne - sprecyzował stanowisko tureckiego rządu premier Yildirim.