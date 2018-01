Sukcesorzy firm rodzinnych czekają na obiecaną przez resort finansów nowelizację ustaw o PIT i CIT, która da im możliwość amortyzacji dziedziczonych składników majątku na zasadach obowiązujących do końca 2017 r. MF zapowiedziało przywrócenie starych przepisów, ale na razie zmiana jest na papierze.

Profesor Adam Mariański z Uniwersytetu Łódzkiego, partner w Mariański Group powiedział w rozmowie z PAP, że zmienione 1 stycznia tego roku przepisy podatkowe bardzo utrudniają sukcesję firm rodzinnych.

„Pozbawiają prawa do odliczenia kosztów podatkowych, przede wszystkim amortyzacji składników majątku, które są w tej działalności. Możemy sobie wyobrazić, że jednoosobowy przedsiębiorca umiera i jego dziecko przejmuje firmę. W tym momencie musi wykazywać dochód bez uwzględniania kosztów amortyzacji np. wybudowanego zakładu” - wyjaśnił Mariański.

Zaznaczył, że to zwiększa podstawę opodatkowania i obciążenie podatkowe. „Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiej sytuacji” - ocenił. Według niego są dwa możliwe rozwiązania: albo kontynuacja amortyzacji albo prawo do kosztów od wartości rynkowej tych składników.

Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Tomasz Budziak zwrócił uwagę, że w listopadzie zeszłego roku resorty finansów i rozwoju zapowiedziały zmianę niekorzystnych dla firm rodzinnych przepisów. Przyznał, że obecnie firmy muszą jednak się do nich stosować.

„Nie możemy uwzględniać amortyzacji, ale mam nadzieję, że po wejściu w życie noweli będziemy mogli jednorazowo jej dokonać za miesiące, które upłynęły od początku tego roku” - powiedział Budziak. „Liczę, że resort finansów dotrzyma słowa” - dodał.

Mimo że z zasady prawo nie może działać wstecz, to - zdaniem Budziaka - w tym przypadku może być inaczej. „Ponieważ zmiana ta będzie na korzyść podatnika, to prawo to będzie mogło działać wstecz” - powiedział wiceprezes SIFR.

Resort finansów przygotował projekt zmian w tym zakresie, mimo iż był gotowy pod koniec listopada zeszłego roku, został opublikowany w ubiegłym tygodniu. Przewiduje on, że w przypadku spadków zostaną przywrócone poprzednie zasady - prawo do rozliczenia kosztów w pełnej wysokości.

Mniej korzystne zasady przewidziano dla podatników przejmujących firmy w drodze darowizn. „W przypadku darowizny będziemy mieć kontynuację amortyzacji. Zdaniem ministerstwa finansów, darowizny były bowiem wykorzystywane do optymalizacji podatkowej” - tłumaczy prof. Mariański.

Według niego, co do zasady takie rozwiązanie nie jest złe, niemniej w lepszej sytuacji będą ci, którzy dziedziczą firmy po zmarłych, niż ci, którzy dostają je od żyjących członków rodziny.

„To trochę bez sensu, ponieważ sukcesja biznesu powinna wiązać się z przygotowaniem - za życia przedsiębiorcy - do tego, np. z założeniem spółki, przekazaniem do niej majątku, itp. W proponowanej konstrukcji preferencje będą mieli ci, którzy nie przygotowują się do przejęcia firmy” - wyjaśnił.

„Wszędzie na świecie sukcesja firm jest wspomagana (), rozwiązanie przygotowane przez resort finansów jej nie ułatwia” - podkreślił Mariański.

Wskazał, że projekt zakłada, iż przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018, nawet jeżeli zostaną uchwalone po tej dacie. „Najważniejsze, aby miało to miejsce jeszcze w tym roku podatkowym. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli nastąpi to później, to będą problemy z korektami deklaracji itp.” - ostrzegł.

W komunikacie z listopada ub.r. MR i MF poinformowały, że ponownie przeanalizowano projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz CIT i uzgodniono, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. Zapewniono, że stosowana zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018.

Stosowny projekt został opublikowany w zeszłym tygodniu. Według MF odpowiada on na postulaty firm rodzinnych i łagodzi wprowadzoną od 1 stycznia br. regulację dotyczącą rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Zmiana ma umożliwić spadkobiorcom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych.

„W odniesieniu zaś do środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w drodze darowizny projekt pozwoli na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takich środków (wartości), zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i obdarowany będzie wykorzystywał te środki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej” - tłumaczy MF.

Zgodnie z propozycją MF, obdarowany będzie mógł przyjąć wartość składników majątku określoną przez darczyńcę i będzie mógł kontynuować ich amortyzację.

