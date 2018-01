Węgiel spłynie drogą wodną

Podwojenia ilości węgla, wyprawianego drogą wodną z Gliwic do Wrocławia, spodziewa się w 2018 r. wobec poprzedniego roku operator Portu Gliwice. W ub. roku, po pięciu latach przerwy, wznowiono tam przeładunek węgla, wysyłając ponad 120 tys. ton tego paliwa

Pierwsze barki z węglem wypłynęły z Gliwic 14 lipca ub. roku, dowożąc go Kanałem Gliwickim i dalej Odrą do elektrociepłowni Kogeneracja we Wrocławiu. Pod koniec lipca operator Portu Gliwice, czyli Śląskie Centrum Logistyki, oraz grupa OT Logistics podpisały kontrakt na usługę przeładunkową w porcie, gdzie spedytor dowoził węgiel wagonami jednej ze swych spółek-córek.

Umowa przewidywała transportowanie do końca 2017 r. Kanałem Gliwickim i Odrą ok. 20 tys. ton węgla miesięcznie. Jak poinformował PAP dyrektor ds. rozwoju Śląskiego Centrum Logistyki Robert Goc, ostatecznie w ub. roku w Porcie Gliwice przeładowano 126,9 tys. ton miału węglowego z gliwickiej kopalni Sośnica dla wrocławskiej elektrociepłowni.

Do portu OT Logistics dowiózł 63 pociągi z 2434 wagonami kubłowymi typu FAS (wagon tego typu wyposażony jest w cztery rozchylane kubły; ich rozładunek dokonywany jest poprzez przeniesienie kubła w żądane miejsce - np. urządzeniem portowym nad barkę - i rozchylenie obu jego części). Z portu do Wrocławia wypłynęły ogółem 293 barki.

Goc przypomniał, że obecnie, od 15 grudnia, trwa przerwa w żegludze śródlądowej, która zakończy się 15 marca. „Na 2018 r. planujemy przeładować ok. 250 tys. ton węgla, ale umowa jeszcze nie została podpisana” - zasygnalizował dyrektor ds. rozwoju Śląskiego Centrum Logistyki.

Ze względu na wielkość śluz na Kanale Gliwickim, barki muszą być transportowane między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem oddzielnie. Na Odrze zestawy mogą płynąć w konfiguracji po dwie barki na każdy pchacz. Barki między Gliwicami a Wrocławiem mają do pokonania ok. 200 km. Rejs wymaga przepłynięcia przez 27 śluz.

W połowie ub. roku odwiedzający gliwicki port minister gospodarki morskiej i żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk akcentował, że przywrócenie możliwości transportu rzecznego Odrzańską Drogą Wodną należy do priorytetów rządu. Deklarował, że pierwsze barki z węglem popłyną z Górnego Śląska do Opola i Wrocławia jeszcze 2017 r..

W planach ministerstwa określonych w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030” znajduje się m.in. osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz włączenie jej w sieć europejskich dróg wodnych. Pierwszym krokiem do realizacji tego priorytetu jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc ograniczających żeglugę śródlądową.

Obecnie na Kanale Gliwickim, przy wsparciu środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzona jest modernizacja czterech z sześciu śluz (dwie pozostałe zostały już przy wsparciu POIiŚ na lata 2007-2013 zmodernizowane - prace zakończyły się w 2015 r.). Prace na ostatniej z nich powinny zakończyć się na początku 2021 r.

Dodatkowy zakres prac na Kanale Gliwickim ma określić planowane studium wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Śląskie Centrum Logistyki obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy oraz magazyny i biura. Należy w ponad trzech czwartych do samorządu Gliwic. Mniejszościowi akcjonariusze to m.in. DB Cargo Polska oraz OT Logistics.

Grupa kapitałowa OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w zakresie obsługi ładunków masowych, suchych i drobnicy. Zarządza flotą ok. 800 jednostek śródlądowych, to największa firma transportu śródlądowego w Niemczech Wschodnich i Polsce. Ponadto, grupa skupia podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, spedycji i logistyce.

PAP/ as/