W Krakowie parkowanie po nowemu

Od poniedziałku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące strefy płatnego parkowania w Krakowie. Abonament postojowy dla mieszkańca będą mogły kupić osoby zameldowane i płacące tu podatki. Największa z dotychczasowych stref zostanie podzielona na cztery obszary

Krakowska strefa płatnego parkowania składa się z 12 wydzielonych obszarów, zróżnicowanych pod względem obszaru, liczby mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych oraz parkometrów. Dotychczas w całej strefie ważnych było ponad 36 tys. abonamentów, z czego ponad 26 tys. to tańsze abonamenty dla mieszkańców za 10 zł miesięcznie (pozostali płacą 250 zł miesięcznie).

Wprowadzane od poniedziałku zmiany mają przede wszystkim ograniczyć przypadki nabywania abonamentów mieszkańca przez osoby do tego nieuprawnione. „Według naszych szacunków, ok. 5,5 tys. abonamentów mieszkańca posiadają osoby, które nie mieszkają na obszarze strefy płatnego parkowania” - ocenił Piotr Kącki z zarządu Miejskiej Infrastruktury, spółki odpowiedzialnej za zarządzanie SPP.

Poprzednie regulacje zakładały, że do uzyskania tańszego abonamentu dla mieszkańca wystarczyło zameldowanie w lokalu na terenie strefy i posiadanie samochodu. Doprowadziło to do nadużyć - zdarzało się, że w jednym mieszkaniu w centrum miasta było zameldowanych po kilkanaście osób i każda z nich pobierała abonament na swoje auto. Podpisywano też umowy użyczenia samochodu, co dawało możliwość uzyskania kilku abonamentów na jeden pojazd.

W listopadzie ub.r Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę wprowadzającą nowe zasady funkcjonowania strefy, w tym wydawania abonamentów mieszkańca. Tanie abonamenty mają teraz być wydawane wyłącznie faktycznym mieszkańcom, którzy posiadają samochód na własność/współwłasność lub w leasingu albo na kredyt.

Aby kupić abonament mieszkańca trzeba będzie mieć w dowodzie rejestracyjnym wpisany adres zameldowania w Krakowie, w danej strefie i okazać w biurze strefy parkowania pierwszą stronę zeznania podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatków w Krakowie. Dodatkowo jedna osoba będzie mogła wykupić tylko jeden taki abonament - to ma uniemożliwić użyczanie aut.

W związku z tak przyjętymi kryteriami, w sklepie internetowym e-abonamenty będzie można nabyć jedynie abonament ogólnodostępny (pełnopłatny). W celu nabycia innych rodzajów abonamentów, w tym bardzo popularnego abonamentu mieszkańca, trzeba będzie udać się osobiście do biura strefy płatnego parkowania i wykazać się odpowiednimi dokumentami.

„Mamy nadzieję, że ograniczenie liczby abonamentów wydawanych osobom do tego nieuprawnionym zwiększy dostępność miejsc postojowych i znacznie ułatwi znalezienie kierowcom wolnego miejsca na obszarze strefy” - dodał Kącki.

Zgodnie z uchwałą największa i najstarsza podstrefa płatnego parkowania obejmująca całe Stare Miasto - P1 została podzielona na cztery mniejsze obszary - mieszkańcy będą mogli parkować tylko w rejonie miejsca zamieszkania, a nie jako dotychczas na całym Starym Mieście.

„Rozwiązanie to ma zapewnić, aby wydzielone podstrefy służyły faktycznym ich mieszkańcom i nie były wykorzystywane przez osoby mieszkające w innych częściach miasta” - wyjaśnił Kącki.

Ponadto na wniosek mieszkańców wprowadzone zostały korekty granic w przypadku innych podstref, np. podstrefy P6V i P8 będą teraz rozdzielone ul. Wrocławską na całej jej długości.

Zmiany dotyczą również zasad wydawania abonamentów typu „N” osoby niepełnosprawnej. „Ten typ abonamentu wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie województwa małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, a nie, jak dotychczas, orzeczenia o niepełnosprawności” - wyjaśnił Kącki.

Wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie poprzednich przepisów będą ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane i na całym obszarze, dla którego zostały wydane - w przypadku podstref, które zostały podzielone.

PAP/ as/