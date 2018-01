Kto powinien pomagać niepełnosprawnym

Największym problemem, jaki dotyka osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny są kłopoty finansowe. Jak można ten problem rozwiązać i czyją rolę jest pomoc niepełnosprawnych – badało CBOS

O trudności życia ludzi niepełnosprawnych w Polsce pytało Centrum Badania Opinii Społecznej w badaniu przeprowadzonym pod koniec roku. Kim byli ankietowani? Niecałe 11 proc. przyznało, że nie zetknęło się w swoim życiu z osobami niepełnosprawnymi. Połowa badanych ma niepełnosprawnych znajomych, z 35 proc. - członków rodziny. Większość – 74 proc. zna takie osoby przynajmniej z widzenia.

Niemal połowa z ponad tysiąca respondentów (48 proc.) jest zgodna, że przyczyną największych komplikacji w życiu codziennym są finansowe niedostatki. Co trzeci narzeka na niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Wśród osób z niepełnosprawnościami odsetek niezadowolonych z sytuacji finansowej oraz dostępu do leczenia i rehabilitacji był jeszcze większy. Na kolejnych miejscach znalazły się: brak pracy (23 proc.), bariery architektoniczne (22 proc.), izolacja społeczna oraz brak akceptacji - po 20 proc., a także mała dostępność zorganizowanych form wsparcia (17 proc.).

W przypadku problemów rodzin osób niepełnosprawnych jako główna komplikację diagnozuje się również ciężka sytuację materialną ( 52 proc.). Na drugim miejscu znalazły się trudności w pogodzeniu pracy zarobkowej z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (44 proc.) W takiej rodzinie grozi wypalenie, przemęczenie, brak sił (29 proc.).

Czego oczekują niepełnosprawni i ich rodziny? Jakie wsparcie pomogłoby im wyjść z kłopotów? Jako rozwiązanie wskazują poprawę na rynku pracy – liczą na realizację zapowiedzi rządu w zakresie stworzenia narzędzi aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, na zwiększenie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a także w administracji państwowej i samorządowej. Tym, którzy pracować nie mogą, pomogłaby podwyżka świadczeń socjalnych.

Prawie wszyscy ankietowani niepełnosprawni - 94 proc. osób niepełnosprawnych wymaga lub oczekuje pomocy. Większość z nich (90 proc.) otrzymuje ją od najbliższej rodziny, a także od znajomych (12 proc.) lub pomocy społecznej - jedynie 8 proc. Tymczasem pozostali badani w pierwszej kolejności to właśnie pomoc społeczną wskazują jako instytucję, która powinna wspierać niepełnosprawnych – tak uważa 73 proc. Dopiero dalej wymienia się: fundacje i organizacje pozarządowe ( 45 proc, choć dziś korzysta z tej pomocy 3 proc.), wolontariuszy (33 proc, obecnie 1 proc.) i w końcu: dalszą rodzinę (27 proc.). Po pomoc odpłatną zmuszonych jest sięgać dzisiaj 4 proc. ankietowanych osób niepełnosprawnych.

To, że sami chętnie pomagaliby osobom niepełnosprawnym zadeklarowało 73 proc. wszystkich respondentów. Ale tak naprawdę jedynie 5 proc. tego wsparcia udziela. Deklaracja niesienia pomocy pada najczęściej ze strony mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców), w wieku poniżej 65 roku życia, absolwentów wyższych uczelni, zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. Gotowość do niesienia pomocy chorym i potrzebującym częściej wyrażają bardziej religijni respondenci.