Jest szansa na odzyskanie Polskich Nagrań

Chcemy odkupić Polskie Nagrania za rozsądną cenę, żeby zabezpieczyć to wielkie dziedzictwo polskiej kultury dla przyszłych pokoleń - mówił w poniedziałek w Krakowie dziennikarzom wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Pod koniec zeszłego roku MKiDN poinformowało, że umowa dotycząca odkupienia przez Skarb Państwa przedsiębiorstwa Polskie Nagrania nie może zostać sfinalizowana w 2017 r. ze względu na ograniczenia formalno-prawne, ale ministerstwo, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Warner Music Poland „nie wykluczają podjęcia ponownych negocjacji w przyszłości”.

Obie strony wyrażają dobrą wolę rozwiązania tej kwestii - powiedział w poniedziałek wicepremier Gliński. Należąca do Skarbu Państwa spółka Polskie Nagrania - najstarsza polska firma fonograficzna - została w kwietniu 2013 r. postawiona przez sąd w stan upadłości, a w 2015 r. sprzedana - jak przypomniał Gliński - przez poprzedni rząd za 8,1 mln zł Warner Music Poland. „My staramy się w tej chwili to odzyskać, żeby zabezpieczyć to wielkie dziedzictwo polskiej kultury dla przyszłych pokoleń, dla nas wszystkich - powiedział szef MKiDN.

Rozmowy o możliwości odkupienia firmy przez Skarb Państwa rozpoczęły się w połowie 2017 r. Warner Music Poland chciała, aby negocjacje poprzedziła niezależna wycena dokonana przez profesjonalny podmiot. Nieoficjalnie do MKiDN dotarła informacja, że szacunkowa wycena wyniosła pomiędzy 50 a 80 mln zł. Resort dopuszcza rekompensatę inwestycji Warner Music Poland w zakup zbiorów i praw Polskich Nagrań, ale też poniesionych przez firmę kosztów. Warner, poza wykupem samej firmy (8,1 mln zł), zainwestował ok. 2-3 mln w uporządkowanie jej katalogu i kwestii praw autorskich.

Obecne kierownictwo polskiego oddziału tej zagranicznej firmy jest w miarę odpowiedzialne i ono stara się udostępniać, przynajmniej np. zasoby jazzowe, ale nigdy nie wiadomo - jak to z firmami prywatnymi - czy ktoś tego nie kupi, nie sprzeda, czy nie przyjdzie inny dyrektor - mówił Gliński. Dodał, że z tego względu lepiej dla dziedzictwa narodowego będzie, jeżeli państwo polskie będzie te - jak to określił - „skarby rodowe” trzymało przy sobie.

Minister dodał, że w dotychczasowych negocjacjach ustalono sumę znacznie wyższą niż 8 mln zł, za jakie sprzedane zostały Polskie Nagrania, bo uwzględniono inwestycje, jakie poniósł prywatny właściciel.

Ja uważam, że powinniśmy jednak zadbać o to, żeby to było w granicach rozsądnych - powiedział Piotr Gliński. Dodał, że 80 mln zł to kwota z kategorii „anegdot”. Chcemy to za rozsądną, ale wysoką sumę odkupić - zadeklarował.