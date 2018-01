Bezrobocie wzrosło... o 0,1 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 proc. w grudniu 2017 r. wobec 6,5 proc. w poprzednim miesiącu, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten okazał się o 1,6 pkt proc. niższy niż rok wcześniej

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2017 roku wyniosła 1,08 mln i w porównaniu do końca listopada 2017 wzrosła o 15,4 tys. osób (o 1,4 proc.). W analogicznym okresie 2016 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 21,5 tys. osób (o 1,6 proc.), podano w komunikacie.

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2017 roku w porównaniu do stanu z końca listopada wystąpił w 12 województwach i zamykał się w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego. Najsilniej (o 0,3 punktu procentowego) natężenie bezrobocia wzrosło w województwie opolskim, w którym wystąpił też zdecydowanie najsilniejszy procentowy wzrost liczby bezrobotnych, ale jednocześnie było jedynym województwem, w którym odnotowano wzrost liczby ofert pracy. W 4 województwach: mazowieckim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim natężenie bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się - czytamy dalej.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2017 roku wyniosła 94,9 tys. i w porównaniu do listopada 2017 roku spadła o 35,4 tys. (tj. o 27,1 proc.). Również w latach wcześniejszych grudzień był miesiącem spadku liczby ofert pracy w stosunku do listopada, podał także resort.

Pomimo spadku liczby ofert pracy w grudniu w stosunku do listopada, nadal była ona o 4,3 tys., czyli o 4,7 proc., wyższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w grudniu 2016 r. Warto dodać, że liczba ofert pracy zgłoszonych w grudniu 2017 r. była również 2-krotnie wyższa niż w grudniu 2014 r. i 3-krotnie wyższa niż w grudniu 2013 r. - napisano także w komunikacie.

W całym 2017 roku liczba bezrobotnych spadła o 252,1 tys. osób, tj. o 18,9 proc., podczas gdy w 2016 roku liczba bezrobotnych spadła o 228,2 tys. osób, tj. o 14,6 proc. Zatem tempo spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku było silniejsze, podsumował resort.

W projekcie budżetu na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4 proc. na koniec 2018 r.