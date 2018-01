47 mln zł dla cyfrowych innowatorów

NCBR pomoże interdyscyplinarnym zespołom rozwiązać konkretne problemy społeczne lub gospodarcze poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Trwa nabór wniosków w II konkursie e-Pionier; do podziału jest niemal 47 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizuje pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbywa się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP) - poinformowało w poniedziałek NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

Celem programu e-Pionier jest - jak podaje NCBR - pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów i inżynierów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

„W programie e-Pionier odpowiadamy na konkretne potrzeby zgłaszane przez samorządy i jednostki administracji publicznej, które chcą wprowadzać nowoczesne rozwiązania z korzyścią dla obywateli” - wyjaśnia cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jego zdaniem wsparcie najlepszych interdyscyplinarne zespołów naukowców i programistów przyczynia się do szybszego rozwoju kolejnych polskich firm technologicznych

NCBR zwraca uwagę, że stosowany w programie model PCP odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. „W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Tym samym NCBR nie tylko kreuje, ale także gwarantuje rynek dla innowacyjnych usług i produktów z obszaru ICT” - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, program jest realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami, które kojarzą instytucje publiczne zgłaszające problemy z interdyscyplinarnymi zespołami mającymi kompetencje, by stworzyć odpowiednie rozwiązania.

„Kierując środki publiczne na wsparcie nowatorskich projektów redukujemy ryzyko po stronie młodych firm technologicznych, a kompleksowe wsparcie akceleratorów dla zespołów badawczych, także w zakresie praw własności intelektualnej, pomaga im bardziej efektywnie tworzyć innowacyjne rozwiązania z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki” - przekonuje dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

NCBR przypomina, że w pierwszym konkursie wyłoniono sześć akceleratorów, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 59 mln zł. Wspierane zespoły pracują nad rozwiązaniem kilkunastu problemów zgłoszonych przez instytucje, m.in. trudnościami w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentem; nieefektywnym monitoringiem funkcji życiowych osób zatrzymanych; nieefektywnym zarządzaniem trasami/szlakami rowerowymi.

Poza tym, w ramach jednego z dofinansowanych projektów w listopadzie 2017 roku została także uruchomiona nowoczesna prototypownia ProtoLab na Politechnice Gdańskiej.

Drugi konkurs e-Pionier jest również skierowany do akceleratorów. Jego budżet wynosi prawie 47 mln zł, a o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty zarejestrowane w Polsce. NCBR zaznacza, że w tej edycji została uproszczona procedura aplikowania, ale główne zasady pozostały podobne. Kwota wnioskowanego grantu może wynieść od 8 do 12 mln zł. W projekcie należy zadeklarować minimalny wkład własny na poziomie 20 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych. Nabór wniosków - wyłącznie w systemie elektronicznym - trwa do 19 stycznia 2018 r.

PAP, sek