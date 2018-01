Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od stycznia 2018 roku pracodawcy będą mogli ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową będzie wydawał starosta, a nie tak jak to do tej pory miało to miejsce wojewoda. O zezwolenie ubiegać się będą mogli obywatele państw trzecich, tj. obywatele państw spoza Unii Europejskiej

– Dotyczy to głównie prac krótkoterminowych i średnioterminowych – powiedział Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service – Będziemy mieli do czynienia z nowymi ewidencjami i nowymi obowiązkami biurokratycznymi po stronie zarówno pracodawców, jak i urzędów. Zmiany głównie dotyczą ewidencjonowania prac – będziemy wiedzieć, gdzie i ilu cudzoziemców pracuje, a także w jakich branżach. Zmiany te będą się wiązały z nowymi obowiązkami biurokratycznymi – istnieje obawa, że wydłuży to procesy związane ze ściąganiem cudzoziemców do Polski. Pamiętajmy o tym, że dziś to głównie pracownicy z Ukrainy wypełniają wiele wakatów w polskiej gospodarce. Z ostatnich szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 1,8 mln oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców zostało przyznane w ubiegłym roku. Gdyby nie ci pracownicy, wiele gałęzi gospodarki miałoby problemy, by zrealizować swoje kontrakty i zamówienia. Jednak wydaje się, że największą zmianą i rewolucją dla polskiego rynku pracy nie tylko w 2018 roku, ale i na przyszłe lata, będzie nowy Kodeks pracy – podsumował Andrzej Kubisiak.

Obecny Kodeks Pracy powstał w połowie lat siedemdziesiątych, był wielokrotnie nowelizowany. Natomiast w tym roku zarysy nowego Kodeksu Pracy mają ujrzeć światło dzienne i one mogą całkowicie zmienić zasady funkcjonowania polskiego rynku pracy, a także dostosować go do wymogów XXI wieku.

eNewsroom.pl/ as/