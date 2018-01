Ulga za komercjalizację wynalazków

Resort finansów planuje wprowadzenie ulgi podatkowej dla firm komercjalizujących swoje wynalazki - poinformował dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Maciej Żukowski

„Planujemy wprowadzenie ulgi dla firm, które będą komercjalizować wynalazki przez siebie stworzone” - zapowiedział Żukowski.

Poinformował, że resort finansów pracuje intensywnie nad „domknięciem” przepisów dotyczących ulgi inwestycyjnej na badania i rozwój. „Tak, aby w przypadku komercjalizacji określonego wynalazku, patentu, wzoru użytkowego czy software’u przedsiębiorca mógł niżej opodatkować przychód z tego źródła” - powiedział dyrektor.

Według niego chodzi o to, by poprzez przepisy podatkowe nie zachęcać jedynie do wydatków na badania i rozwój, ale również do poprawiania innowacyjności - poprzez niższe opodatkowanie zysków osiąganych z wytworów tej innowacyjności. „Inaczej mówiąc, chcemy promować retencję, czyli zatrzymywanie wynalazków w Polsce” - zaznaczył.

Żukowski nie był w stanie określić, kiedy zmiany wejdą w życie, ale zapewnił, że projekt będzie gotowy w tym roku. „Staramy się przygotować zmiany najlepiej jak się da. Badamy różne inne systemy prawne. We współpracy z resortem rozwoju definiujemy, jakie kategorie +wynalazków+ mogłyby się znaleźć w projekcie” - powiedział.

„Chciałbym, by projekt był gotowy jak najszybciej. Na pewno będzie gotowy w tym roku” - dodał.

1 stycznia br. weszły w życie przepisy podatkowe tzw. drugiej ustawy o innowacyjności, która - zdaniem rządu - stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. Ma też realizować zobowiązania wynikające ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zaproponowano m.in. zmiany w PIT i CIT, które mają na celu wprowadzenie instrumentów wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Zwiększono m.in. wysokość ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych). Nowela umożliwia korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE. Wydłuża także wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.

Ponadto nowela zmienia w zakresie samorządu rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, m.in. na skutek zatrudnienia w administracji publicznej, zwiększenie jawności działania samorządu rzeczników patentowych), a także zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego (m.in. rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych).

Wprowadzono także zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (chodzi o zakres i formy działalności) oraz zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polegające na wprowadzeniu prawnych możliwości korzystania z instrumentów finansowych oraz pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (pożyczki, poręczenia oraz wsparcie kapitałowe).

Nowelizacja stwarza również możliwości udzielania przez ministra właściwego do spraw gospodarki pomocy w ramach programów w obszarze innowacyjności. Poza tym ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawach o dozorze technicznym, ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w ustawie o zasadach finansowania nauki.

PAP/ as/