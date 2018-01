Mówili nam wczesniej: Emilewicz o innowacyjnych firmach

Prezydent Andrzej Duda powołał Jadwigę Emilewicz na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii. W grudniu, w rozmowie Marka Siudaja z Jadwigą Emilewicz, wtedy wiceminister rozwoju, Emilewicz mówiła, że jej ambicją jest posiadanie prawdziwie innowacyjnych firm w Polsce - Chcemy w Polsce mieć takie firmy jak Skype czy Prezi, mówiła Emilewicz - mówiła

Marek Siudaj: Z czego wynika to zainteresowanie rządu fintechami czy – szerzej – startupami? Skąd to działanie na rzecz rozwoju tego sektora? Czy jest to moda, czy jednak to działanie ma głębsze podstawy?

Jadwiga Emilewicz: Bylibyśmy ślepi, gdybyśmy nie widzieli, jak ten rynek się rozwija. Widzimy, jak szybko rosną startupy na świecie. Obecnie największą kapitalizację mają takie firmy jak Google czy Facebook, których jeszcze 20 lat temu nie było. Widzimy, jak szybko rośnie wartość firm takich jak Skype czy Whatsapp. Jednocześnie mamy świetnych informatyków, którzy w różnego rodzaju zestawieniach zajmują czołowe pozycje, albo pierwsze, albo drugie ewentualnie trzecie miejsce – mówiła minister Emilewicz. - Teraz trzeba tylko te dwie informacje połączyć, aby zrozumieć, że powinniśmy wspierać kariery biznesowe naszych informatyków. Oczywiście, jeśli ktoś chce robić karierę w Microsofcie, to proszę bardzo, czekamy na polskiego prezesa tej firmy. Ale mówimy także, ze gdyby polscy informatycy chcieli rozwiązać jakiś problem algorytmiczny, to chętnie ich wesprzemy w budowaniu firmy, która im to umożliwi. Takie działanie będzie tylko z pożytkiem dla Polski – podsumowała.

MS: Obecnie o przyciągnięcie fintechów walczą wszyscy w Unii Europejskiej. Co jest naszą przewagą, która daje nam szanse na zwycięstwo w tej walce?

JE: Jedną z tych przewag jest 38-milionowy rynek. Rozwiązania, jakie pojawiają się na tym rynku, są na tyle interesujące, że nawet inwestorzy z tak mocno rozwiniętego pod względem startupów kraju jak Izrael przyjeżdżają do Polski inwestować w nasze startupy. Jest także interesujący dla tamtejszych firm, jako że również startupy z Izraela przyjeżdżają tutaj, aby rozwijać swoje pomysły. Myślę, że jeśli do tego dodamy wejście w życie tych rozwiązań, których celem jest likwidacja barier stojących przed fintechami, oraz jeśli powstanie piaskownica regulacyjna, to mamy okazję naprawdę stać się dobrym miejscem dla rozwoju fintechów. Zwłaszcza w czasie Brexitu.

Zobacz cały wywiad: Emilewicz: Chcemy w Polsce mieć takie firmy jak Skype czy Prezi

Przeczytaj o finale rekosntrukcji: Zmiany w rządzie

mw